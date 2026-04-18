كلية طب قصر العيني تناقش تقنيات التخدير لمرضى متلازمة (WPW)

كتب : عمر صبري

03:40 م 18/04/2026

كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة

شهدت قاعة محاضرات قسم التخدير بكلية طب جامعة القاهرة يومًا علميًا حافلًا بالنقاشات والرؤى الطبية الحديثة، حيث عُقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات. وكان عنوان اليوم العلمي قد تضمن محورين، الأول "التخدير القلبي الصدري"، والمحور الثاني "طب الكوارث في ظل الظروف المحيطة".

افتتحت الفعاليات بكلمات لكل من الدكتورة جيهان الخولي، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم، والدكتور حسام العشماوي، رئيس وحدة تخدير القلب والصدر، حيث تم التأكيد على أهمية التكامل بين التخصصات الدقيقة لمواجهة التحديات الطبية المعقدة. وانطلقت الجلسات العلمية لتغطي طيفًا واسعًا من القضايا، بدأت بمناقشة تقنيات التخدير لمرضى متلازمة (WPW) وآليات التكيف في جراحات القلب.

كما تطرقت النقاشات إلى حالات طبية بالغة الدقة، مثل تخدير جراحات القلب أثناء فترة الحمل، وتحسين الدورة الدموية، والتعامل مع المرضى الذين يعانون من خلل في الوظائف الانبساطية، وصولًا إلى استعراض بروتوكولات الإنقاذ الديناميكي السريع في الحالات الحرجة أثناء العمليات.

ولم يقتصر اليوم على الجوانب الإجرائية فحسب، بل امتد ليشمل البعد الاستراتيجي من خلال المحور الثاني لليوم العلمي، والذي جاء في صورة محاضرات عملية في "طب الكوارث"، حيث استعرضت الدكتورة جيهان الخولي منسق طب الكوارث بالقسم ورئيس القسم كيفية صمود الأنظمة الصحية واختبار كفاءتها في المناطق المعقدة، وخطط الاستعداد الاستباقي للأزمات، حيث شاركت الدكتورة مها إسماعيل والدكتور أحمد العجاتي بمحاضرات قيمة أثرت اليوم العلمي.

واختُتمت الفعاليات بمناقشة مفتوحة جمعت بين الأساتذة والباحثين لتبادل الخبرات حول الملاحظات الختامية التي تعزز من ريادة كلية طب قصر العيني كمنارة للعلم والتدريب المستمر، وباعتبارها المحرك الرئيسي لتطوير الرعاية الطبية في مصر والمنطقة.

اقرأ أيضًا:

قصر العيني جراحات القلب متلازمة WPW

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منصة رقمية لمتابعة مشروعات "الصحة" القومية.. ما التفاصيل؟
أخبار مصر

منصة رقمية لمتابعة مشروعات "الصحة" القومية.. ما التفاصيل؟
د. محمود محيي الدين: عندنا "حكومات الرئيس".. وفترة عاطف صدقي "شديدة التميز"
مصراوى TV

د. محمود محيي الدين: عندنا "حكومات الرئيس".. وفترة عاطف صدقي "شديدة التميز"
ظهور جديد لابنة علي الحجار: بطلوا افترى واللي يقدر يجيبلي شغل اتفضلوا
زووم

ظهور جديد لابنة علي الحجار: بطلوا افترى واللي يقدر يجيبلي شغل اتفضلوا
استثناء خاص لـ"إم بي سي" لبث نهائي كأس ملك إسبانيا مجانًا - تفاصيل
أخبار مصر

استثناء خاص لـ"إم بي سي" لبث نهائي كأس ملك إسبانيا مجانًا - تفاصيل
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟
شئون عربية و دولية

رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026