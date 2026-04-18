شهدت قاعة محاضرات قسم التخدير بكلية طب جامعة القاهرة يومًا علميًا حافلًا بالنقاشات والرؤى الطبية الحديثة، حيث عُقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات. وكان عنوان اليوم العلمي قد تضمن محورين، الأول "التخدير القلبي الصدري"، والمحور الثاني "طب الكوارث في ظل الظروف المحيطة".

افتتحت الفعاليات بكلمات لكل من الدكتورة جيهان الخولي، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم، والدكتور حسام العشماوي، رئيس وحدة تخدير القلب والصدر، حيث تم التأكيد على أهمية التكامل بين التخصصات الدقيقة لمواجهة التحديات الطبية المعقدة. وانطلقت الجلسات العلمية لتغطي طيفًا واسعًا من القضايا، بدأت بمناقشة تقنيات التخدير لمرضى متلازمة (WPW) وآليات التكيف في جراحات القلب.

كما تطرقت النقاشات إلى حالات طبية بالغة الدقة، مثل تخدير جراحات القلب أثناء فترة الحمل، وتحسين الدورة الدموية، والتعامل مع المرضى الذين يعانون من خلل في الوظائف الانبساطية، وصولًا إلى استعراض بروتوكولات الإنقاذ الديناميكي السريع في الحالات الحرجة أثناء العمليات.

ولم يقتصر اليوم على الجوانب الإجرائية فحسب، بل امتد ليشمل البعد الاستراتيجي من خلال المحور الثاني لليوم العلمي، والذي جاء في صورة محاضرات عملية في "طب الكوارث"، حيث استعرضت الدكتورة جيهان الخولي منسق طب الكوارث بالقسم ورئيس القسم كيفية صمود الأنظمة الصحية واختبار كفاءتها في المناطق المعقدة، وخطط الاستعداد الاستباقي للأزمات، حيث شاركت الدكتورة مها إسماعيل والدكتور أحمد العجاتي بمحاضرات قيمة أثرت اليوم العلمي.

واختُتمت الفعاليات بمناقشة مفتوحة جمعت بين الأساتذة والباحثين لتبادل الخبرات حول الملاحظات الختامية التي تعزز من ريادة كلية طب قصر العيني كمنارة للعلم والتدريب المستمر، وباعتبارها المحرك الرئيسي لتطوير الرعاية الطبية في مصر والمنطقة.

