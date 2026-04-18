كشف الإعلامي أحمد موسى، عن وجود حرب نفسية همجية تستهدف الدولة المصرية، تهدف إلى هز الثقة بين الشعب والقيادة وتدمير كل ما تم إنجازه على مدار السنوات الماضية.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر في 2011 كانت قد تفككت تمامًا، مع مظاهرات في كل مكان ووقوع 30 إلى 40 حادثًا إرهابيًا يوميًا، وتآمر من كل الجهات.

وأضاف أنه بفضل الله وتماسك الجيش المصري العظيم تم إنقاذ البلد، ثم جاءت فترة حكم الإخوان الإرهابيين التي شهدت ضرب أجهزة الدولة وتدمير البنية التحتية وإحداث الوقيعة بين المصريين، دون أن يُبنى طوبة واحدة خلال تلك السنة.

وأكد أحمد موسى أن ثورة 30 يونيو جاءت لتصحيح المسار، ثم ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بيانه التاريخي في 3 يوليو، معلناً تحمله المسئولية ورفضه السماح لأي أحد بتهديد أمن واستقرار المصريين.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تولى قيادة البلد في ظرف تاريخي صعب، حيث كانت كل قطاعات الدولة متفككة، والسكك الحديدية تُسرق، والكهرباء والغاز مفقودان، والبلد كادت تفلس.

وشدد أحمد موسى أن الرئيس السيسي قرر بناء دولة حديثة غصبًا عن أي أحد، من خلال إنشاء بنية تحتية ومنشآت غير مسبوقة، حتى لو تطلب الأمر الحصول على قروض، ليضمن مستقبلًا أفضل للمصريين.