معادلة الشهادات الأجنبية.. الجامعات المعتمدة في 5 دول بينها روسيا وأوكرانيا

كتب : محمد أبو بكر

12:56 م 18/04/2026

المجلس الأعلى للجامعات

أصدر المجلس الأعلى للجامعات، مجموعة من التوضيحات المهمة المتعلقة بالطلاب المصريين الراغبين في استكمال دراستهم بالخارج.

وأكد "الأعلى للجامعات"، بحسب بيانه، أن معادلة الشهادات والدرجات العلمية الأجنبية لا تتم بشكل تلقائي، وإنما تُراجع كل حالة على حدة بعد انتهاء الطالب من دراسته وحصوله على المؤهل ثم عودته إلى مصر.

وشدد المجلس، على أن الاعتراف النهائي بأي شهادة أجنبية يخضع لإجراءات دقيقة ومعايير تقييم أكاديمية، بما يضمن جودة المخرجات التعليمية ومطابقتها للضوابط المعمول بها داخل منظومة التعليم العالي المصرية.

وفي السياق ذاته، نبه المجلس، بضرورة أن يطلع الطلاب الراغبون في السفر للدراسة في عدد من الدول، من بينها روسيا وأوكرانيا وجورجيا وأرمينيا وكازاخستان، على القوائم الرسمية للجامعات المعترف بها في كل دولة، موضحًا أن هذه القوائم منشورة ومحدّثة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد أن الالتزام بهذه القوائم يُعد شرطًا أساسيًا لتفادي أي مشكلات مستقبلية تتعلق بالمعادلة أو اعتماد الشهادات، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان جودة التعليم وحماية الطلاب من الالتحاق بكيانات تعليمية غير معترف بها.

الجامعات في دولة أوكرانيا.. اضغط هنا

الجامعات المعتمدة في روسيا.. اضغط هنا

الجامعات في دولة أرمينيا.. اضغط هنا

الجامعات فى دولة جورجيا.. اضغط هنا

الجامعات في دولة كازاخستان.. اضغط هنا

التعليم العالي الدراسة بالخارج 2026 معادلة الشهادات الخارجية الجامعات المعتمدة في الخارج

