كشف قطاع البعثات والوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية تفاصيل إعلان عن منح مقدمة من معهد قبرص لعلوم الأعصاب والوراثة بقبرص للعام الدراسي 2026-2027.

منح ماجستير بقبرص بتمويل 8 آلاف يورو

أوضح القطاع، عبر موقعه الإلكتروني، أن وزارة الخارجية أفادت بأن معهد قبرص للمخ والأعصاب وعلم الوراثة قد أعلن عن ثلاث منح علمية.

وتشمل المنح تخصصات ماجستير الطب الجزيئي، وماجستير علم الوراثة الطبية، وماجستير علم الأعصاب، وماجستير التكنولوجيا الحيوية.

وأشار قطاع البعثات والوافدين بوزارة التعليم العالي إلى أنه سيتم تغطية تكلفة الدراسة بالكامل بقيمة 8000 يورو، بالإضافة إلى مبلغ إضافي لتغطية نفقات السكن والإعاشة.

وأضاف أن آخر موعد للتقديم هو 10 مايو 2026، ولمزيد من التفاصيل والتقديم يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي اضغط هنا: ، كما يمكن الضغط هنا ، وللتقديم اضغط هنا:

وأكدت وزارة التعليم العالي أن الإدارة المركزية للبعثات التابعة لقطاع البعثات والوافدين بالوزارة لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

