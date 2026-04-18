أعلنت جامعة القاهرة عن الإطلاق الرسمي للمرحلة التشغيلية الأولى لمنصة "أثر"، وهي منصة رقمية تفاعلية تستهدف تمكين طلابها من المشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية، وتحويل هذه المشاركة إلى قيمة ملموسة تُسجل في مسيرتهم الجامعية.

ودعت الجامعة جميع طلابها إلى الانخراط بفاعلية في أنشطة المنصة، التي تتيح فرصًا متنوعة في مجالات التطوع، وريادة الأعمال، وتنمية المهارات، والأنشطة الثقافية والإبداعية، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطالب تجمع بين التميز العلمي والقدرة على التأثير المجتمعي.

منصة "أثر" نواة لمشروع وطني لصناعة جيل مؤثر

أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، أن إطلاق منصة "أثر" يمثل تحولًا حقيقيًا في فلسفة التعليم الجامعي، لافتًا إلى أنها ليست مجرد أداة رقمية، بل نواة لمشروع وطني طموح ينطلق من جامعة القاهرة، وقابل للتطبيق في مختلف الجامعات المصرية، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مشاركة الشباب في خدمة المجتمع وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في بناء المستقبل.

وأضاف "عبدالصادق" أن الجامعة ستعلن قبل نهاية العام الجامعي 2025/2026 قائمة أكثر الطلاب تميزًا وتفاعلًا على المنصة، تمهيدًا لتكريمهم في احتفالية رسمية كبرى، ومنحهم شهادات تقدير وجوائز خاصة تقديرًا لما قدموه من جهود وأنشطة تُجسد روح المبادرة والمسؤولية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المرحلة الحالية تُعد مرحلة تجريبية تشغيلية للمنصة، تتيح للطلاب استكشاف إمكاناتها والمشاركة في أنشطتها بحرية، على أن تصبح نقاط منصة "أثر" متطلبًا إلزاميًا للتخرج لطلاب الجامعة الجدد اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027، في إطار توجه استراتيجي يربط بين التعليم والمشاركة الفعلية في تنمية المجتمع.

وفي سياق متصل، أعربت إدارة الجامعة عن خالص تقديرها للجهات الشريكة التي أسهمت في دعم وإطلاق المنصة، مؤكدة أن هذا التعاون يجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية ومختلف شركاء التنمية.

كما وجهت جامعة القاهرة دعوة إلى مؤسسات المجتمع المدني والشركات والهيئات التنموية للانضمام إلى منصة «أثر»، والمشاركة في تقديم فرص وأنشطة نوعية للطلاب، بما يعزز من دورهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على العطاء والمنافسة.

وأكدت الجامعة أن منصة "أثر" تمثل بداية لمسار ممتد نحو جامعة حديثة تُقدّر المشاركة، وتكافئ المبادرة، وتمنح طلابها الفرصة الحقيقية لصناعة تأثير إيجابي ومستدام.

لمزيد من التفاصيل حول منصة "أثر" وسبل التسجيل والمشاركة في أنشطتها، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للمنصة.





