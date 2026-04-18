شهدت جامعة القاهرة افتتاح مكتب جديد للتصديقات والخدمات القنصلية، ويقع بمقر المدينة الجامعية للطلاب بمنطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة، ويقدم خدماته لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المصريين والوافدين، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، وفيما يلي أبرز 5 معلومات عن خدمات المكتب الجديد:

1- التصديق على الشهادات الدراسية مثل شهادات التخرج وبيانات الدرجات.

2- التصديق على المستندات الرسمية، مثل عقود العمل والشهادات الإدارية والمستندات الموجهة للجهات الأجنبية، بالإضافة إلى توثيق التوكيلات والإقرارات.

3- تقديم خدمات التصديق على الأوراق الدراسية الخاصة بالطلاب الوافدين لأغراض التسجيل أو استكمال الدراسة أو السفر.

4- التصديق على المستندات التجارية، مع تقديم الإرشادات القنصلية اللازمة بشأن الإجراءات والمتطلبات الخاصة بكل خدمة.

5- تيسير إجراءات التصديق على مختلف المستندات الرسمية دون الحاجة إلى التوجه للمقار الخارجية، بما يوفر الوقت والجهد، خاصة للطلاب الوافدين الذين تتطلب طبيعة دراستهم التعامل المستمر مع هذه الخدمات.

