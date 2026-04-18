أدان وزراء خارجية مصر، الصومال ، السودان، ليبيا، بنجلاديش، الجزائر، السعودية، فلسطين، تركيا، إندونيسيا، باكستان، الكويت، موريتانيا، الأردن، عمان، لبنان، بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى "أرض الصومال"، باعتباره انتهاكاً صارخا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها.

رفض كافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول

وأكد الوزراء رفضهم التام لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الدول أو الانتقاص من سيادتها، مجددين دعمهم الثابت لوحدة وسلامة الأراضي الصومالية، وللمؤسسات الشرعية للدولة باعتبارها الممثل الوحيد لإرادة الشعب الصومالي.

وشددوا على أن هذه الخطوة تمثل مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وتشكل سابقة خطيرة قد تهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي، بما ينعكس سلباً على الأمن والسلم الإقليميين.

العلاقات بين إسرائيل وأرض الصومال

يُذكر أن إسرائيل تُعد أول دولة تعترف بما يُسمى "أرض الصومال"، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991، وذلك في ديسمبر 2025.

وتُصنَّف "أرض الصومال" وفقاً للقانون الدولي جزءاً من أراضي الصومال، وهي تتطابق إلى حد كبير مع المستعمرة البريطانية السابقة التي حملت الاسم نفسه، وبعد انهيار الحكومة المركزية في مقديشو عام 1991، أعلن الجزء الشمالي من البلاد، وعاصمته هرجيسا، استقلاله من جانب واحد.