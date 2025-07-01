كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة، ديان كاتراتشيف يرافقه الملحق الثقافي بالسفارة، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين، وبحث سبل دعم التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع الطلاب البلغاريين الدارسين للغة العربية بالجامعة.

وبحسب بيان، جاءت الزيارة بحضور كل من الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد راوي، عميد كلية الآداب، الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وعُقد لقاء موسع تناول فرص الشراكة بين الجامعة والمؤسسات التعليمية البلغارية، خاصة في مجالات البحث العلمي، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال اللقاء على أهمية الانفتاح على التجارب التعليمية الدولية، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان تسعى إلى توسيع شبكة علاقاتها الأكاديمية بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية.

كما أكد على تفرد جامعة حلوان وتخصصاتها في الطب والعلوم والفنون والهندسة والسياحة، كما أن بها تخصصات فريدة مثل الأزياء والموضة والنسيج، والصيدلة وعلوم البيانات والميكاترونكس والذكاء الاصطناعي وكلياتها عريقة وتاريخية، وتحتضن جامعة حلوان ٢٢٠ ألف طالب، والجامعة الأهلية ١٠آلاف طالب، والتكنولوجية مايقرب من ٣٥٠٠ طالب، لذا تهتم جامعة حلوان بتعزيز حضورها الدولي والتعاون مع الجامعات العالمية لتوفير فرص عمل وتدريب وبيئة تعليمية منفتحة ومتعددة الثقافات لطلابها.

من جانبه، أعرب السفير البلغاري عن سعادته بزيارة الجامعة، مشيدًا بتاريخها العريق وتنوع تخصصاتها، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية، خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري البلغاري، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان تُعد من المؤسسات التعليمية الرائدة في مصر، وأثنى السفير البلغاري على استقبال جامعة حلوان لعدد من الطلاب البلغاريين وأعضاء هيئة التدريس خلال الأشهر الماضية، أبدى إعجابه بالإمكانات الأكاديمية والبنية التحتية الحديثة التي تتمتع بها الجامعة.

وخلال مباحثات موسعة بين الجانبين، تم بحث إمكانية توقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع جامعات بلغارية في مجالات الهندسة، الفنون، والعلوم، تنظيم برامج تبادل طلابي وأكاديمي، تتيح للطلاب المصريين الدراسة في بلغاريا والعكس، وتوفير منح دراسية للطلاب المتميزين.

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