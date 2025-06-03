ننشر أسماء الفائزين في معرض جامعة حلوان: تميز 19 كلية في 20 مجالًا

كتب- عمر صبري:

اختتمت إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان فعاليات المعرض العام للفنون التشكيلية والأسرية في دورته الـ49، والذي شهد مشاركة متميزة من مختلف كليات الجامعة، حيث شاركت 15 كلية غير متخصصة إلى جانب 4 كليات متخصصة، ليبلغ إجمالي المشاركين 19 كلية تنافسوا في 12 مجالاً للفنون التشكيلية و8 مجالات للفنون الأسرية، وسط حضور طلابي كبير وتنافس فني راقٍ يعكس حجم المواهب الطلابية التي تحتضنها الجامعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان لا تكتفي بتقديم البرامج التعليمية فحسب، بل تضع على رأس أولوياتها رعاية وصقل المواهب الطلابية في شتى المجالات، لا سيما في الفنون، التي تُعد وسيلة راقية للتعبير عن الذات وتنمية الوعي الثقافي والجمالي لدى الطلاب.

وشدد على أن الجامعة حريصة على توفير مناخ إبداعي داعم يتيح للطلاب المشاركة في أنشطة نوعية كبرى تعزز من مهاراتهم وتُبرز طاقاتهم، انطلاقًا من إيمان الجامعة العميق بدور الفنون في بناء شخصية متكاملة للطالب الجامعي.

وشهدت نتائج المعرض تميزًا كبيرًا على مستوى الفنون التشكيلية، حيث جاءت نتائج الطلاب المتخصصين كالتالى:

مجال الفنون التشكيلية: (متخصصين)

المركز الأول:

- رحاب الشاذلي محمد - تربية فنية

- جورج ناصر حلمي - فنون جميلة

- آية سيد عبد التواب - فنون جميلة

- إياد الوليد صالح - فنون جميلة

- منى عبد الكريم شحاتة - تربية فنية

- مي هاني محمد - تربية فنية

- مرام أبو الحجاج محمد - فنون تطبيقية

- مهاب إيهاب يحيى - تربية فنية

- مها سامح حسين - فنون تطبيقية

- محمد عاطف محمد - تربية فنية

- عبد الرحمن محمد يسري - فنون تطبيقية

- فريدة محمد بخيت - تربية فنية

المركز الثاني:

- منار محمد فكري - فنون جميلة

- بيان أحمد سيد - فنون تطبيقية

- حنين عبد العزيز حسن - فنون جميلة

- أمينة هشام حسن - فنون جميلة

- ليندا رامي عويضة - فنون تطبيقية

- سلمى سيد أحمد - تربية فنية

- يارا ياسر - فنون تطبيقية

- ليلى حسين عبد المنعم - تربية فنية

- يمنى ياسر علاوة - فنون تطبيقية

- منة الله عصمت - فنون جميلة

- مي محمد عز الدين - تربية فنية

- كنزي ألفريد ميشيل - تربية فنية

المركز الثالث:

- نورهان محمد أحمد - فنون جميلة

- بسنت مسعد - فنون جميلة

- رنا سعيد محمد - فنون جميلة

- ماجد مجدي رفعت - فنون تطبيقية

- سمية سيد سيد - تربية فنية

- رحمة طارق محمد - فنون تطبيقية

- سارة محمد عبد المنعم - تربية فنية

- حسناء سعيد عبد الستار - فنون تطبيقية

- آية الله إيهاب - فنون جميلة

- ماريا سامي حلمي - فنون تطبيقية

- دنيا أشرف منصور - فنون تطبيقية

وجاءت نتيجة الغير متخصصين كالتالى،المركز الأول:

- هنا محمد سيد - مركز الفنون التشكيلية (آداب)

- نغم عصام محمود - علوم تغذية

- ياسمين محمد كحيل - مركز الفنون التشكيلية (تجارة)

- إحسان عبد الحي - مركز الفنون التشكيلية (تكنولوجيا وتعليم)

- هنا محمد سيد - مركز الفنون التشكيلية (آداب)

- دنيا عبد المنعم مدبولي - مركز الفنون التشكيلية (تكنولوجيا وتعليم)

- محمد أحمد صلاح - مركز الفنون التشكيلية (آداب)

- مريم ناجي زكري - مركز الفنون التشكيلية (آداب)

- حبيبة أحمد محمد - علوم تغذية

- مارينا حربي خيري - مركز الفنون التشكيلية (آداب)

- بسمة طارق جابر - تربية

- فاطمة أحمد عبد الظاهر - إقتصاد منزلي.

المركز الثاني:

- مريم ملاك وجيه - مركز الفنون التشكيلية (خدمة إجتماعية)

- هنا محمد سيد - مركز الفنون التشكيلية (آداب)

- سما محسن عبد الهادي - تربية

- شهد هاني عامر - إقتصاد منزلي

- يوسف حسين - آداب

- سعيد سمير محمد - مركز الفنون التشكيلية (آداب)

- عمر عبد العزيز سالم - مركز الفنون التشكيلية (حقوق)

- هاجر محمد إسماعيل - مركز الفنون التشكيلية (حقوق)

- مارينا حربي خيري - مركز الفنون التشكيلية (آداب)

- إسراء أسامة - خدمة اجتماعية

- شهد ايمن محمود - صيدلة

- أسماء علي محمد - مركز الفنون التشكيلية (تكنولوجيا وتعليم).

المركز الثالث:

- يوسف أحمد عزت - مركز الفنون التشكيلية (آداب)

- نور زاهر عبد الرحمن - طب

- سلمى عبد الحميد توفبق - طب

- منى أحمد رمضان - مركز الفنون التشكيلية (تكنولوجيا وتعليم)

- يوسف أحمد عزت - مركز الفنون التشكيلية (آداب)

- همسة محمود رجب - إقتصاد منزلي

- شروق حسين أحمد - مركز الفنون التشكيلية (خدمة اجتماعية)

- محمد مجدي عبد العزيز - مركز الفنون التشكيلية (تجارة)

- نورهان محمد حسين - مركز الفنون التشكيلية (حقوق)

- دينا هشام شومان - مركز الفنون التشكيلية (خدمة اجتماعية)

- فاتن رضا محمد - تربية

- روان كرم - إقتصاد منزلي

وجاءت نتيجة مجال الفنون الأسرية:(متخصصين) كالتالي، المركز الأول:

- رحاب محمد محمد السيد - إقتصاد منزلي

- هاجر عماد فؤاد - فنون تطبيقية

- سلمى محمد عبد المنعم - إقتصاد منزلي

- بسملة كمال عباس - إقتصاد منزلي

- أحمد عمر عبد الحميد - إقتصاد منزلي.

المركز الثاني:

- منار نبيل إبراهيم - إقتصاد منزلي

- سلمى ممدوح علي - اقتصاد منزلي

- ماهيتاب محمود طلحة - إقتصاد منزلي

- فاطمة محمد فتحي - إقتصاد منزلي

- رحمة إبراهيم رجب - إقتصاد منزلي.

المركز الثالث:

- منة الله محمد سامي - إقتصاد منزلي

- فاطمة أحمد مصطفى - إقتصاد منزلي

- شيماء درويش عبد الحميد - إقتصاد منزلي

- فاطمة أحمد مصباح - إقتصاد منزلي

- محمود حنفي محمود - إقتصاد منزلي.

ونتيجة (غير متخصصين) كالتالى،

المركز الأول:

- آلاء قاسم أحمد - حقوق

- سلمى خالد محمد -تربية

- إسراء عبد الجواد علي - تكنولوجيا وتعليم

- حبيبة أحمد محمد - علوم تغذية

- إسراء السيد كمال - حقوق

- آلاء صبري أحمد - تكنولوجيا وتعليم

- سندس سيد محمد - خدمة اجتماعية

- نور محمود دندراوي - علوم تغذية.

المركز الثاني:

- مودة عادل جعفر - آداب

- مروة صلاح حسين - خدمة اجتماعية

- ريم صبحي فاروق - خدمة اجتماعية

- أميرة عاطف محمد - آداب

- ملك طاهر رواش - آداب

- ندى علي عبد الموجود - حقوق

- مارينا حربي خيري - آداب

- منة الله شعبان إبراهيم - خدمة اجتماعية.

المركز الثالث

- مي عبد الستار أبو زيد - خدمة اجتماعية

- دنيا اسماعيل علي - تكنولوجيا وتعليم

- ملك يحيى خليل - آداب

- زينب إبراهيم عبد العزيز - خدمة اجتماعية

- حبيبة علي محمد - حقوق

- ياسمين وليد محمد محمود - آداب

- محمود عزت - حقوق

- هبة محمد عبد الباسط - تكنولوجيا وتعليم

وتكوّنت لجان التحكيم من نخبة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، حيث ضمت لجنة تحكيم الفنون التشكيلية كلًا من: الدكتورة مادلين أنور رياض (التربية الفنية)، الدكتورة دارين وهبة (الفنون الجميلة)، والدكتورة مروة متولي (الفنون التطبيقية). بينما ضمت لجنة تحكيم الفنون الأسرية: الدكتورة سناء خميس، الدكتورة سامية الجارحي، الدكتورة هبة ياسين، من كلية الاقتصاد المنزلي.

وقد أشرف على تنفيذ فعاليات المعرض الأستاذة ناهد سيد سالم (المشرف العام على نشاط الفنون الآسرية)، والدكتورة منال الوكيل (المشرف العام على نشاط الفنون التشكيلية)، إلى جانب الأستاذة فاطمة حسن، الأستاذ خالد إبراهيم، الأستاذة أمال عبد الستار، الأستاذ هنداوي رمضان، الأستاذ شعبان عباس، والاستاذ أحمد حمدي زكي، الذين لعبوا دورًا بارزًا في إخراج الحدث بالشكل اللائق الذي يعكس ريادة جامعة حلوان في دعم ورعاية الأنشطة الطلابية.

وعقدت الفعالية تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، الاستاذة نشوة على مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمتابعة الدكتور أحمد يحيى مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.

اقرأ أيضًا:

أفزع سكان تركيا.. خريطة تكشف موقع زلزال البحر المتوسط

‏‎المعهد القومي للبحوث الفلكية يصدر أول بيان عن الزلزال

هل تهدد الزلازل مصر؟.. القومي للبحوث الفلكية يكشف الحقيقة

ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة