خطوات لمعالجة توتر امتحانات الثانوية العامة

كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة هناء حمدي أحمد، قسم الهرمونات، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، إن التوتر أثناء الامتحانات خصوصًا طلاب الثانوية العامة، يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي فقد ينتج عن ارتفاع نسبة الكورتيزول فى الدم ضعف نشاط الخلايا المناعية القاتلة إنتاج السيتوكينات المضادة للإلتهابات مما يؤدى إلى ضعف القوة الدفاعية للجسم ضد الميكروبات المختلفة وخاصة الفيروسات، كما يؤدي إلى إنحراف توازن خلايا تي المساعدة في اتجاه خلايا تي 2 مما ينتج عنه خلل فى النظام المناعى للجسم ويجعل الجسم عرضة للحساسية المفرطة.

وأشارت حمدي، خلال نشرة علمية، صادرة عن المركز القومي للبحوث، إلى وجود علاقة وثيقة بين التوتر أثناء الامتحانات والمشاكل الصحية للجهاز الهضمي وحدوث الإسهال وآلام فى البطن وعدم الرغبة فى تناول الطعام وذلك بسبب التأثير السلبي للتوتر على البكتيريا النافعة داخل الأمعاء.

وأوضحت أنه من أهم العوامل التى يجب تجنبها للتغلب على توتر الامتحانات هو البعد عن الغذاء الذي يحتوي على السكريات المفرطة والوجبات السريعة وكذلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والتوقف عن التدخين وتجنب الجلوس المفرط أمام الشاشات مثل الكمبيوتر والتليفون والتلفاز والبعد عن الضوضاء التي تشتت التركيز.

وتابعت: أما عن الإجراءات الصحيحة التى يجب اتباعها للحد من التوتر تشمل اتباع نمط حياة صحي مثل اختيار الغذاء الذي يساعد على تعزيز الذاكرة والمناعة مثل الفواكه والخضروات الطازجة وتناول الفيتامينات مثل فيتامين بي 12 وسي ودي و شرب كميات كبيرة من الماء.

كما نصحت بالحصول على وقت كافي من النوم من 7 إلى 8 ساعات يومياُ والانتظام في ممارسة التمارين الرياضية وخاصة التي تساعد على الاسترخاء والهدوء وأخيرا التواصل الاجتماعي وعدم العزلة.

وأكدت أن كل هذه الإجراءات وإتباع نمط الحياة الصحي السليم قد يؤدي إلى تحسين التركيز و التحصيل الدراسي واسترجاع المعلومات وزيادة مناعة الجسم ضد الأمراض.

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