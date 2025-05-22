شاهد.. أول ظهور لنوال الدجوي بعد بلاغ السرقة

كتب- عمر صبري:

نظمت جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا MSA عرض الأزياء السنوي الثاني لها تحت شعار "نسجتها الطبيعة "، مقدّمةً أمسيةً مزجت بسلاسة بين الإبداع والأناقة والابتكار.

عرض الحدث مجموعاتٍ مختلفة لمصممي الأزياء الموهوبين من طلاب قسم تصميم الموضه بالجامعة، استوحوا كلٌّ منها من الأشكال والألوان والعناصر الموجودة في الطبيعة، من تطوير الفكرة إلى العرض النهائي، عكست التصاميم رؤيةً فنيةً عميقةً وتميزًا تقنيًا، مؤكدةً التزام الجامعة برعاية الجيل القادم من مواهب الموضة.

شارك بالعرض الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور خيري عبد الحميد، رئيس الجامعة، واادكتةر طارق صالح، عميد كلية الفنون والتصميم وم. إنجي منصور، مدير عام إدارة الموارد البشرية بالجامعة.

العرض تحت إشراف أكاديمي من د. هديل فرحات، وكيل الكلية، ود. داليا أبو السعود، ومساعدي التدريس ياسمين عمر، ونهى عصام وسارة داود، ، الذين تفانوا لاظهار العمل بهذه الصوره المشرفه. وقد قام بالتعاون في التنسيق في هذا الحدث د. هدى جاد و المدرس المساعد إسلام جميل.

وقد استقبل الحدث ضيوفًا مميزين من عالم الفن والأزياء والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى متخصصين في هذا المجال، وأولياء أمور، وخريجين، وطلاب حاليين - ساهموا جميعًا في خلق جوٍّ ديناميكيٍّ ومُلهم.

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