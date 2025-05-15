اجتماع مشترك بجامعة القاهرة لوضع الخطة الاستراتيجية 2025-2030

كتب - عمر صبري:

عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مشتركًا للجنة العليا والمكتب التنفيذي للخطة الاستراتيجية للجامعة، وذلك لمتابعة الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة للفترة من 2025 حتى 2030، وفقًا للجدول الزمني المقرر، تمهيدًا لاعتمادها وبدء تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

شهد الاجتماع حضور الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عبد الباري، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عزة أغا، عميد كلية الصيدلة الأسبق وأستاذ الفارماكولوجي ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم العالي السابق، والدكتورة عبير محروس، وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهاني رضوان، أمين عام الجامعة.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن النقاش تركز على سبل إعداد خطة استراتيجية شاملة وطموحة تتماشى مع المرجعيات الدولية والإقليمية والوطنية والتشريعية، وتراعي معايير تصنيفات الجامعات العالمية، ووثيقة تأسيس جامعة القاهرة، بالإضافة إلى رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام التي أطلقت في فبراير 2025، وبرنامج عمل الحكومة 2024-2027، وكافة التشريعات المنظمة لمنظومة التعليم العالي.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة بالجهود المبذولة من اللجنة المعنية وفريق العمل في جمع وتحليل الاستبيانات وإعداد العروض الفنية، مؤكدًا أن إعداد خطة استراتيجية متكاملة يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز مكانة الجامعة وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور عبد الصادق أن رؤية جامعة القاهرة تقوم على أن تكون جامعة ذكية ومستدامة، ورائدة في التعليم والبحث والابتكار وخدمة المجتمع، وتمثل مرجعية دولية في النهضة الفكرية واقتصاد المعرفة.

وأضاف أن رسالة الجامعة تنطلق من السعي نحو تحقيق الريادة الأكاديمية عبر استشراف وظائف المستقبل وتطوير المهارات التنافسية لخريجيها محليًا ودوليًا، مع الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنويع مصادر التمويل لضمان كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب دعم البحث العلمي والشراكات على المستويات المحلية والدولية، بالاستناد إلى منظومة متكاملة من الموارد البشرية والمادية والتكنولوجية.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة عبد الباري، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية في الوقت المحدد وبدء العمل بها مع بداية العام الجامعي الجديد، مشيرة إلى اعتماد الخطة على مرجعيات متنوعة تشمل المعايير الدولية والإقليمية والوطنية، إلى جانب الالتزام بمراحل زمنية دقيقة تشمل تحليل نتائج الاستبيانات الخاصة بـ الرؤية والرسالة والأهداف والقيم، والتي تم جمعها من أعضاء الإدارة العليا، ونواب الرئيس، والعمداء، والوكلاء، وأمناء الكليات.

وأوضحت أن غايات الخطة الاستراتيجية تركز على عدد من المحاور الجوهرية، من بينها:

التحول إلى جامعة ذكية منتجة ومستدامة

الارتقاء بجودة التعليم والمنظومة التعليمية

دعم البحث العلمي وتعزيز دور الجامعة في اقتصاد المعرفة

تعظيم الدور المجتمعي للجامعة

تعزيز القدرة المؤسسية

دعم الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية

كما شددت على أن القيم المؤسسية التي تعتمدها الخطة تتضمن: النزاهة، الشفافية، المساءلة، الإبداع، الالتزام، التميز، الريادة، التعاون، والتنافسية، وهي القيم التي تُرسّخ ثقافة مؤسسية تقوم على التطوير والتحسين المستمر.

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