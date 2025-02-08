عميدة "بيطري القاهرة": اكتمال تسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني لطلاب جميع المستويات

كتب- عمر صبري:

أعلنت الدكتورة إيمان بكر، عميدة كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، أن الطلاب في جميع المستويات الدراسية قد أكملوا تسجيل مقرراتهم للفصل الدراسي الثاني عبر المنصة الخاصة بالكلية.

وأوضحت أنه في الأسبوع الأول من الدراسة يتم تنظيم ورش العمل والتدريبات لعشيرة الجوالة استعدادًا للمشاركة في المهرجان الكشفي والإرشادي على مستوى الجامعة.

كما أشارت إلى تنظيم نشاط بعنوان "بازار"، حيث سيعرض الطلاب نماذج من إنتاجهم بأسعار رمزية، بهدف إبراز مواهبهم وتشجيع المشاريع الصغيرة.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة حنان علي، القائم بعمل عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، انتظام الدراسة منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني وفقًا للجداول المعلنة.

وأعلنت أن الكلية ستنظم مؤتمرًا مشتركًا مع وزارة الخارجية المصرية تحت عنوان "مصر والأمم المتحدة: ثمانون عامًا من الإسهام" يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بحضور شخصيات بارزة مثل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وإلين بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة.

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