ارتفعوا لـ16.. تعرف على أقسام علوم عين شمس المعتمدة

حصلت كلية العلوم جامعة عين شمس على الاعتماد البرامجي لأربعة عشرة برنامجاً أكاديمياً جديداً من الهيئةالقوميةلضمان جودةالتعليم والاعتماد، ليصبح لدي كلية العلوم جامعة عين شمس ستة عشر برنامجاً معتمداً، وهو إنجاز نوعي يعكس التميز والريادة الأكاديمية للكلية.

وتضم البرامج المعتمدة حديثاً هي: الكيمياء الحيوية، الكيمياء الحيوية والكيمياء، علم الحيوان والكيمياء، علم الحشرات والكيمياء، الميكروبيولوجي، الميكروبيولوجي والكيمياء، الجيولوجيا والكيمياء، الجيولوجيا والجيوفيزياء، الجيوفيزياء، جيوفيزياء البترول، علوم الحاسب، الإحصاء وعلوم الحاسب، الكيمياء، الكيمياء التطبيقية، بالاضافة الى البرامج التي كانت معتمدة سابقاً: النبات والكيمياء، التكنولوجيا الحيوية التطبيقية.

أشاد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بجهود إدارة الكلية المتميزة وخاصة لما تذخر به من قامات علمية من مختلف الأجيال.

كما أشاد بجهود إدارة الكلية فى مقدمتها عميد الكلية وكلاء الكلية وإدارة الجودة بالكلية و أعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين بالكلية لما يقدموه دائمًا من جهد وتفاني في العمل من أجل الارتقاء بالكلية وحصولها على الاعتماد لاكثر من أربعة عشر برنامج بنظام الساعات المعتمدة والذى يعمل على تخريج كوادر علمية متميزة تسهم في رفع إسم جمعتنا العريقة ووطننا الغالي.

أضاف الدكتور محمد رجاء السطوحى، عميد كلية العلوم، أن حصول الكلية على هذا الاعتماد البرامجي لأربعة عشرة برنامج جاء ثمرة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي والذى يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الكلية والجامعة بين المؤسسات الأكاديمية.

