عقد مجلس الشؤون الأكاديمية جامعة القاهرة الأهلية، اجتماعه برئاسة الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وبحضور الدكتورة جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي، والدكتور عبد الهادي العوضي عميد كليات قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور مصطفى عابدين عميد كليات القطاع الهندسي، والدكتورة هبة نوح مساعد رئيس جامعة القاهرة للفرع الدولي، ومديري البرامج المختلفة بالجامعة، في إطار الاستعدادات المكثفة لانعقاد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة الأهلية للعام الجامعي 2025–2026.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة الترتيبات التنظيمية الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك في ضوء توجيهات د.محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، مع مراعاة إتاحة فترات مناسبة للطلاب للمراجعة، والالتزام بتوقف الامتحانات خلال الأعياد الدينية.

كما شدد الاجتماع، على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة، بما يضمن شمولها لجميع أجزاء المقرر الدراسي، وتنوع الأسئلة بين المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد، على نحو يقيس مستويات الفهم والاستيعاب والتحليل لدى الطلاب.

وأوضح العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية ان رئيس الجامعة وجه بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول في التوقيتات المحددة.

وأضاف أن المجلس ناقش ترتيبات تسجيل الطلاب للمقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني، بحيث يبدأ التسجيل وسداد المصروفات الدراسية فور إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، والتأكيد علي أهمية الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني في وقت مبكر، تمهيدًا لبدء الدراسة في المواعيد المقررة عقب انتهاء إجازة منتصف العام الجامعي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلاب.

