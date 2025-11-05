لطلاب الشهادات المعادلة.. كل ما تريد معرفته عن الاختبارات التكميلية

نشر المجلس الأعلى للجامعات كافة التفاصيل عن الاختبارات التكميلية نوفمبر 2025 لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وشروط وطريقة التقديم.

والاختبارات التكميلية تكون موجهة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية أو الأجنبية) ومقيدين في الجامعات المصرية (حكومية أو خاصة أو أهلية) الذين تنقصهم بعض المواد الدراسية من مرحلة الثانوية، والتي تُشترط قبل التخرج من الجامعة.

ومن أمثلة المواد التي قد تُطلب: اللغة العربية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الأحياء، وبعض لغات أجنبية كالفرنسية أو الألمانية.

مواعيد التقديم وأداء الاختبارات

تحدد مواعيد أداء هذه الاختبارات أربع مرات سنويًا، تقام خلال الأسبوع الأول من أشهر (يناير – إبريل – أغسطس – نوفمبر)، مع إمكانية تعديل المواعيد والإعلان لاحقاً.

وأعلن المجلس أن فترة فتح التقديم للاختبار لمادة «الأحياء» للطلاب المنقصين بها ستكون من 17/8/2025 إلى 28/8/2025، على أن يُعقد الاختبار يوم الأحد 1/9/2025 الساعة العاشرة صباحاً بالكليات المقيد بها الطالب.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه يوجد نظام إلكتروني تابع للمجلس للتقديم للاختبارات التكميلية يتقدم الطالب عبر تعبئة نموذج إلكتروني ومتابعة حالة طلبه عبر النظام، اضغط هنا.

وبحسب تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، يجب على الطالب التأكد من أنه قد سدد الرسوم (إن وجدت) ويستوفي شروط التقديم مثل أن تكون الشهادة المعادلة معتمدة، وألا يكون قد تم استيفاء المادة المطلوبة مسبقاً.

وأشار موقع المجلس الأعلى للجامعات إلى أن الاختبارات تُعقد للمواد التي تُفرض عليه قبل الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس.

