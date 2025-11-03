صور.. حاسبات عين شمس تحتفل بتخريج الدفعة 26

احتفلت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس بتخرج الدفعة السادسة والعشرون، حيث افتتحت الدكتورة رشا اسماعيل عميد الكلية الحفل بحضور الدكتورة ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق والمهندس هيثم بدزى مستشار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى والدكتور عصام خليفة رئيس لجنة قطاع الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات وعميد الكلية الأسبق والدكتور محمد رشدي مقرراللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمى لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين فى تخصصات الحاسبات و المعلومات فى المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أحمد محمد حمد رئيس جامعة المعلوماتية.

هنأت الدكتور رشا إسماعيل الطلاب وأسرهم فى هذا اليوم المميز الذى نحتفل فيه بثمرة جهد سنوات طويلة من العمل والنجاح فى اجتياز التحديات التي واجهتهم وتغلبوا عليها بقوة وإصرار، مضيفة أن يوم التخرج يعلن نهاية لمرحلة دراسية أكاديمية، وبداية لمرحلة عملية جديدة ، يصنع فيها المستقبل فى عالم سريع التغيّر تقوده التكنولوجيا والمعرفة.

ووجهت رسالة للخريجين بأن يفخروا بتخرجهم من كلية مرموقة عالميًا وإقليميًا و محليًا وحاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما أن بعض برامج الكلية معتمدة دوليًا وأيضًا جامعة عريقة معتمدة اعتماد مؤسسي وهذا يميز خريجيها عن أقرانهم مشددة أن يكون الخريجين على قدر هذه الثقة وأن يكونوا سفراء لكليتكم وجامعتهم فى سوق العمل الذى يرحب بهم.

كما أعربت الدكتور رشا إسماعيل عن سعادتها بتخريج الدفعة الأولى من برنامج حوسبة الروبوتات بالشهادة المزدوجة مشيره إلى تميز برامج الكلية العشر منها أربع برامج رئيسية وست برامج مميزة وهى "الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات و الأمن السيبراني والوسائط المتعددة الرقمية وتقنية المعلومات الحيوية وأحدثها حوسبة الروبوتات".

كما توجت بالشكر إلى إدارة الكلية السابقة فى مقدمتها الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية الأسبق على ما بذلتة من جهد فى الكلية و اسهامتها فى رفع شأن الكلية وكذلك لجميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين لجهودهم المستمرة.

اقرأ أيضاً:

نقيب المعلمين: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي

حضور كبير في مدن برلين وفرانكفورت ودورتموند لمشاهدة بث مباشر لافتتاح المتحف المصري