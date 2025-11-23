أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إطلاق نظام رقمي جديد لإدارة الحضور والانصراف للعاملين، يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية بين جميع العاملين، ومكافأة المتميزين في الأداء والانضباط.

وفيما يلي أبرز 11 معلومات عن النظام الجديد:

1- يضع أسسًا عادلة ومنصفة للقضاء على أي تفاوت أو تمييز في الأنظمة التقليدية.

2- يعزز من ثقافة الالتزام والانضباط.

3- يحفّز العاملين على الابتكار والإبداع بما يواكب العصر الرقمي.

4- تحقيق العدالة بين العاملين وضمان تكافؤ الفرص.

5- مكافأة المتميزين والملتزمين بالحضور والانصراف.

6- تعزيز التحول الرقمي باستخدام أحدث التقنيات في إدارة الموارد البشرية وترسيخ الشفافية والوضوح في الإجراءات الإدارية.

7- تسجيل الحضور والانصراف إلكترونيًا عبر أجهزة حديثة مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية.

8- متابعة السجلات بشكل لحظي من قبل الإدارة لضمان الدقة والشفافية.

9- إصدار تقارير دورية لتقييم الأداء والالتزام.

10- ربط النظام بآليات التحفيز والمكافآت للعاملين المتميزين.

11- النظام سيُطبق تدريجيًا داخل جميع الكليات والإدارات مع توفير التدريب والدعم الفني للعاملين لضمان سهولة الاستخدام وتحقيق أفضل النتائج.

