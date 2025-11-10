ألزمت لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، كليات التربية تطوير وتعديل اللوائح خلال العام الجامعي 2025- 2026، وذلك ضمن التعديلات على اللوائح الدراسية الجامعية في ضوء التطوير الذي يشهده المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح خطاب صادر عن لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن موعد بدء التقديم يكون من العام الجامعي الجاري.

ويتضمن التطوير الجديد تدريب طلاب المستوى الجامعي الرابع "العام الرابع" ميدانيًا في المدارس لمدة 5 أيام كل أسبوع أو 3 أيام إن تمكنت الكليات الجامعية من تنسيق ذلك مع المدارس، مع مراعاة عدم تحميل الطلاب بمواد دراسية إضافية خلال هذا العام الدراسي.

وأوضحت لجنة الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات أن التطوير يأتي لتعزيز التدريب الميداني وزيادة فاعليته حيث سيتم من خلال شراكات بين الكليات والمدارس.

وأضافت أن التطوير لن يقتصر فقط على الطلاب والعملية الأكاديمية ولكن تشمل مفاهيم الجودة والتطوير الملائمة لكليات التربية في ضوء الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي بمصر، وذلك ضمن البنود التفصيلية الواردة في تطوير اللائحة الموحدة 2023 لإعداد المعلم بكليات التربية في وضع لائحة جديدة خاصة بكل كلية.

ووجهت كليات التربية بتطوير البرامج والمناهج وفق معايير عالمية، مع مراجعة دورية وإدماج التحول الرقمي ومراجعة البرامج المتشابهة وتجنب التكرار الأكاديمي ومراجعة المقررات البينية والتكاملية وتحديثها وإضافة مقررات حديثة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني.

