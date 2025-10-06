"عين شمس" تناقش المعوقات الإدارية وتوحيد الإجراءات بين الكليات



نظم قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برنامجًا تدريبيًا موسعًا لدعم وتطوير الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة، بمشاركة نخبة من القامات الأكاديمية والخبراء المتخصصين في المجالات القانونية والإدارية والطلابية.



وشارك في فعاليات البرنامج كل من الدكتور طايع عبد اللطيف أستاذ كلية الزراعة والمستشار السابق لوزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق، وإبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، إلى جانب الدكتورة سمر رجب من كلية التربية ورائدة أسرة طلاب من أجل مصر المركزية.



وتناول البرنامج آليات التنسيق والتكامل بين الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارات رعاية الشباب بمختلف الكليات، بما يضمن تعزيز التواصل الفعال وتبادل الخبرات، إلى جانب مناقشة أبرز المعوقات الإدارية والممارسات السلبية التي قد تواجه تنظيم الأنشطة والفعاليات الطلابية، مع طرح حلول عملية لتجاوزها.



كما تضمن البرنامج محاور تثقيفية وإدارية وقانونية، من خلال شرح تفصيلي للائحة الأنشطة الطلابية، بهدف رفع كفاءة الكوادر الإدارية وتعزيز الوعي القانوني للعاملين بمجال رعاية الشباب، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب ودعم بيئة النشاط الجامعي.



وشهد اليوم الأول تنفيذ البرنامج في أربع كليات هي: الحقوق، الآداب، الحاسبات والمعلومات، والبنات، بحضور وكلاء الكليات، ومديري إدارات رعاية الشباب، وقيادات طلاب من أجل مصر، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة العامة لرعاية الشباب ومكتب الاتحادات والأسر الطلابية.



وناقش المشاركون عددًا من المقترحات العملية لتطوير آليات العمل الميداني وتفعيل الأنشطة المشتركة بين الكليات، مع التأكيد على أهمية توحيد الإجراءات الإدارية بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية.



وأكد منظمو البرنامج أن الأيام القادمة ستشهد تنظيم لقاءات مماثلة بباقي كليات الجامعة وفق جدول زمني محدد، في إطار خطة شاملة تهدف إلى نشر ثقافة العمل الطلابي وتعزيز قدرات العاملين بمجال رعاية الشباب، دعمًا لرؤية جامعة عين شمس في بناء جيل واعٍ ومشارك بفاعلية في المجتمع.







