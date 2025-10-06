زراعة عين شمس تستقبل طلابها الجدد برسائل تحفيز ودعوة للتميز والانضباط

كتب- عمر صبري:

نظمت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، من خلال رعاية الشباب واتحاد الطلاب، حفل استقبال الطلاب الجدد والوافدين للعام الجامعي 2025/2026، تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ولاء محمد عبدالغني عميد الكلية، والدكتورة منال مبارك وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد أبو اليزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منى سعيد زايد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

افتتح الدكتور ولاء محمد عبدالغني عميد الكلية فعاليات حفل الاستقبال بطابور العرض وتحية العلم، في أجواء يسودها الحماس والانتماء.

وأكد عميد الكلية أن «الزراعة» هي بيت العلم والمعرفة وبوابة المستقبل لطلابها، مشددًا على أهمية المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية، والحرص على التميز الأكاديمي والسلوك الإيجابي، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا مليئًا بالنجاح.

وعلى هامش الفعاليات، تفقد عميد الكلية الأنشطة الطلابية المختلفة ومعارض الأسر الطلابية التي أبرزت مواهب وإبداعات طلاب الكلية، وذلك بحضور الدكتور أحمد بندق رئيس قسم أمراض النبات، والدكتور فيصل بيومي مدير البرامج الجديدة، والدكتور أحمد مروان منسق الأنشطة الطلابية، والدكتورة أسماء شرف الدين منسق الطلاب الوافدين.

