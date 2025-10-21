كتب- عمر صبري:

نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان سلسلة من ورش العمل المشتركة مع ممثلي الجامعة الأوروبية بألمانيا، وذلك في خطوة نوعية تعكس حرص الجامعة على تطوير البرامج الأكاديمية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

جاءت الفعاليات برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبدعم وتيسير من مكتب العلاقات الدولية بالجامعة تحت إشراف الدكتور محمد الشيمي، والدكتور شريف حسن عميد كلية الفنون التطبيقية، وبمشاركة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومنسقي البرامج الدولية بالكلية.

شارك في اللقاء من جانب الجامعة الأوروبية بألمانيا نخبة من الأساتذة المتميزين وخلال الورش تمت مناقشة آليات تطوير وتنفيذ البرامج الأكاديمية المشتركة بين الجامعتين، وبالأخص برامج تصميم الإعلان الرقمي، والرسوم المتحركة والتصوير الرقمي، وفنون السينما والتليفزيون، بما يساهم في رفع كفاءة المخرجات التعليمية وتعزيز الخبرات الدولية لطلاب الكلية. وقد أثمرت المناقشات عن توافق كبير في الرؤى والأهداف الأكاديمية بين الجانبين، بما يعزز من فرص التعاون المستقبلي في مجالات التعليم والبحث العلمي.

كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية لأقسام الكلية المختلفة، حيث اطلع وفد الجامعة الأوروبية على البنية التحتية المتقدمة والمعامل المتخصصة بالكلية، وأشاد بالمستوى المتميز للبرامج الأكاديمية والإمكانات العلمية والإبداعية التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقد تولى مكتب العلاقات الدولية بكلية الفنون التطبيقية، التابع لقطاع الدراسات العليا والبحوث، تنسيق الزيارة والإشراف على فعالياتها باحترافية عالية، بقيادة كل من أ.م.د. دعاء العايدي وأ.م.د. مروة زكريا وم. رهام صقر وم.م. ريهام أحمد أنور وم. عهد عزام، بما ساهم في إنجاح اللقاء وتحقيق أهدافه العلمية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار رؤية جامعة حلوان الرامية إلى تعزيز تدويل التعليم وتوسيع الشراكات الأكاديمية مع الجامعات العالمية، بما يدعم مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تجمع بين الأصالة والريادة والانفتاح على التجارب الدولية في التعليم العالي.

