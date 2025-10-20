صور.. حفل الخريجين الرسمي 2025 علوم عين شمس

لماذا لم يقلق وزير العمل من إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للوظائف؟

نظمت كلية العلوم جامعة عين شمس حفل الخريجين الرسمي لدفعة ٢٠٢٥، والذي يتزامن مع مرور ٧٥ عامًا على نشأة كلية العلوم - جامعة عين شمس، وذلك بدار ضيافة الجامعة.

أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، حرصه على مشاركة أبنائه من خريجى الجامعة وأسرهم حفلات التخرج لما بها من مشاعر إيجابية مختلطة بين الفرح والفخر والامتنان بعد إنتهاء رحلة أكاديمية ودراسية هامة واستشراف رحلة جديد يغلب عليها الطابع العملي.

كما أشار إلى تاريخ كلية العلوم العريق الذى يسبق فى نشأته تاريخ إنشاء الجامعة ومؤكدًا أن كلية العلوم تحظى بسمعة مرموقة عالميًا حيث تخرج فيها رواد العلوم فى الوطن العربى والعالم و يستمر خرجيها دائمًا فى التواجد فى مقدمة أفضل التصنيفات الدولية ويظهر ذلك بوضوح فى وجود الكثير من علمائها ضمن قائمة أفضل ٢% من علماء العالم.

وأضاف إن اليوم مشهود في تاريخ جامعتنا التي تفخر بتخريج نخبة جديدة من العلماء والباحثين، ممن نأمل أن يسهموا بعلمهم ومعرفتهم في بناء مستقبل مشرق لهذا الوطن الغالي.

وخلال كلمته أعرب الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد الكلية عن شعوره بالسعادة والفخر فى مشاركة أبنائه من خريجى الكلية حفل تخرجهم فى كلية العلوم جامعة عين شمس منارة العلم والمعرفة، التي احتضنتهم على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيد بجهود الخريجين ومثابرتهم فى استثمار كل الصعاب والتحديات التى واجهتهم وتحويلها لدافع لتحقيق النجاح الذي ينشدوه هم وذويهم.

كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء أسرة كلية العلوم من "أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وجميع العاملين بالكلية لما يقدموه دائمًا من جهد وتفانى فى العمل من أجل الإرتقاء بالكلية و تخريج كوادر علمية متميزة تسهم في رفع إسم جمعتنا ووطننا الغالب.

مشدد على الخريجين قائلًا "أن التخرج لا يعد نهاية الجهد والكفاح بل هو البداية الحقيقية لرحلة الكفاح لبناء أنفسكم ومستقبلكم لتكونوا أهلاً لكل آمال وأحلام أسركم و مجتمعكم".

كما أشادت الدكتورة ريم الكباريتي مدير رابطة الخريجين بالجامعة بجهود إدارة الجامعة فى دعم خريجى الجامعة والتى تدعم الطالب خلال سنوات الدراسة أو بعد تخرجة مشيرة إلى دور رابطة الخريجين كهمزة وصل بين الجامعة وخريجيها و القت سيادتها الضوء على أبرز الخرجين فى مختلف المجالات و إشراك الخريجين فى عدد من الندوات وورش عمل والمؤتمرات المحلية والدولية وكذلك تقديم جوائز للخريجين المتميزين فى مجالات ريادة الأعمال و بحث علمي وتأثير إجتماعي إلى جانب عدد من تقدم خدمات مجتمعية مميزة.

كما تقدمت الدكتورة إيمان عبد العظيم وكيلة الكلية للتعليم والطلاب بالتهنئة للخريجين وأسرهم موجهه رسالة للخريجين بأن يكونوا علماء مخلصين، يسخرون علمهم في خدمة الوطن والإنسانية ، ويسهموا في نهضة الأمم.

وخلال كلمة الدكتورة أمل مرسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أكدت أن العلم رسالة سامية على الخرجين أن يدركوها وأن يكونوا سفراء جامعتهم ووطنهم يحملوا النور والمعرفة والتطور للعالم أجمع بقلوب وضمائر يقظة تسهم في مستقبل أفضل للعالم كله.