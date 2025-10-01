إعلان

تفاصيل الحصول على مِنح علي مصيلحي وزير التموين السابق

كتب : عمر صبري

10:04 م 01/10/2025

الدكتور علي مصيلحي

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الأهلية استمرار فتح باب التقديم للحصول على منح دراسية كاملة موجهة إلى طلاب الثانوية العامة من المدارس الحكومية والتجريبية وSTEM ومدارس النيل (من الدور الأول)، وفقًا لمعايير الاستحقاق الاجتماعي "منحة المرحوم الدكتور علي مصيلحي التعليمية".

وتشمل منحة المرحوم الدكتور علي مصيلحي تغطيةَ المصروفات الدراسية بالكامل، وسكنًا طلابيًّا مجهزًا يشمل التغذية مجانًا.

وتتضمن المجالات المتاحة: الطب والتمريض والطب البيطري والحاسبات والذكاء الاصطناعي والزراعة وإدارة الأعمال والسياحة والفنون والتصميم.

وتضم قائمة الجامعات المشاركة: الملك سلمان الدولية، أسيوط الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، سوهاج الأهلية، الوادي الجديد الأهلية، الأقصر الأهلية.

