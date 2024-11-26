"التعليم العالي" تعقد ورشة عمل لتعظيم استفادة "المعاهد العليا المتميزة" من بنك المعرفة

كتب- عمر صبري:

عقدت وزارة التعليم العالي ورشة عمل استجابة لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز تواجد "المعاهد العليا المتميزة" في التصنيفات الدولية. أُقيمت الورشة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بحضور الدكتور سامي ضيف، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، وعلا لورانس، مستشارة بنك المعرفة المصري، وذلك بمبنى التعليم الخاص في القاهرة الجديدة.

شاركت في الورشة ممثلو "المعاهد العليا المتميزة" وعددها 22 معهدًا، وهي المعاهد الحاصلة على تقييم (+A)، بناءً على نتائج لجنة تقييم المعاهد العليا التي شُكِّلت بهدف إعداد تصنيف وترتيب لمنظومة المعاهد وفقًا لمعايير الجودة في مستوى الخدمات التعليمية المقدمة.

استهدفت الورشة مناقشة سبل تعزيز مشاركة المعاهد العليا المتميزة في التصنيفات الدولية، وشرح كيفية التأهل للتصنيفات المختلفة، والتعاون مع لجان التصنيف لاستكمال الأعمال اللازمة للتقدم في التصنيفات الدولية سنويًا. كما تناولت الورشة أبرز التصنيفات العالمية، واشتراطات التقدم إليها، وتعزيز تواجد هذه المعاهد في التصنيف العربي. يأتي ذلك ضمن رؤية شاملة لتعزيز مشاركة "المعاهد العليا المتميزة" في الخطط العامة للوزارة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومبادئها السبعة، ومن بينها مبدأ "المرجعية الدولية". وقد أكدت الورشة أهمية النشر الدولي والتواجد في التصنيفات المرموقة لدعم قدرات المعاهد المتميزة وتحسين سمعتها الدولية، وذلك من خلال الاستفادة من دور بنك المعرفة المصري في الارتقاء بتصنيف المؤسسات التعليمية المصرية عالميًا، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

تناولت ورشة العمل أيضًا بحث سبل الاستفادة من خدمات بنك المعرفة المصري، الذي يُعد أكبر منصة رقمية في مصر، وما يوفره من مصادر علمية ضخمة للباحثين والعلماء وصنّاع القرار. تهدف هذه الخدمات إلى تعزيز البحث العلمي في مصر وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًا.

وتضمنت الورشة عرضًا تقديميًا عن خدمات بنك المعرفة المصري، وطرق التسجيل فيه، حيث يشمل البنك أربع بوابات رئيسية موجهة لشرائح مختلفة: عموم القراء، الأطفال، الطلبة، والباحثين. كما يوفر البنك أحدث الاكتشافات العلمية من كبرى دور النشر العالمية، مع إمكانية الوصول إلى آلاف الدوريات العلمية، والمجلات العربية والأجنبية، والكتب والمراجع العامة والمتخصصة، فضلًا عن نظام بحث موحّد دقيق ونظام تصفح موضوعي لجميع التخصصات.

بنك المعرفة لإدارة المجلات العلمية:

استعرضت الورشة النظم التي يقدمها بنك المعرفة المصري لإدارة المجلات العلمية وفهرستها وحفظها إلكترونيًا، بالإضافة إلى إدارة المؤتمرات وورش العمل والمعارض وتسجيل المشاركين. كما تناولت الورشة طرق تقييم الناتج العلمي المحلي وإتاحته لجميع الباحثين على مستوى الجمهورية عبر نظم للحفظ والاسترجاع.

ناقشت الورشة أيضًا كيفية الاشتراك في خدمات بنك المعرفة المصري وسبل تعزيز النشر العلمي الدولي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالمعاهد. كما ركزت على دعم مشاركة المجلات العلمية الخاصة بكل معهد على منصات النشر العالمية لزيادة نسب الاقتباس، وهو أحد المعايير المهمة لتقييم المؤسسات التعليمية في التصنيفات الدولية.

وانتهت الورشة إلى الاتفاق على عقد جلسات منفردة لكل معهد لشرح طرق الوصول إلى خدمات البنك تفصيلًا، بالإضافة إلى تنظيم اجتماع دوري للمعاهد العليا المتميزة مع بنك المعرفة المصري لمناقشة تأهيلها للتصنيفات الدولية. كما تقرر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمسؤولين وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أيمن عاشور عقد اجتماعًا سابقًا مع عمداء ورؤساء مجالس إدارة "المعاهد العليا المتميزة" التي حصلت على تقييم (+A) وفق نتائج لجنة تقييم المعاهد العليا. وقد وجّه الوزير خلال الاجتماع بتكثيف الجهود لتطوير العملية التعليمية بهذه المعاهد، وتحديث اللوائح الدراسية، ومتابعة التقييم المستمر للبرامج الدراسية، وإدخال البرامج البينية والعابرة للتخصصات، وضمان تواجد المعاهد في التصنيفات الدولية. كما دعا إلى التقدم للحصول على شهادات الجودة، وضم المعاهد المتميزة إلى منصة "ادرس في مصر"، وتحفيزها على استقبال الطلاب الوافدين.

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