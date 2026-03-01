قائمة المراكز الثقافية المصرية بالخارج ووسائل الاتصال
يحتاج العديد من الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، إلى معرفة طرق التواصل مع المكاتب الثقافية والملحقين حول دول العالم المختلفة، لتحقيق التواصل الفعال والرد على الاستفسارات المحددة خصوصًا عند انتهاء فترة دراستهم ورغبتهم في الحصول على أوراقهم بصورة سليمة والعودة إلى مصر.
ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أماكن المكاتب الثفافية، وفق أحدث إصدار صادر عن إدارة شئون البعثات، عى النحو التالي:
1- نيجيريا (كانو)
02347080275857
2- اليونان (أثينا)
0032103632824
3- أذربيجان (باكو)
- الدكتور طارق محمد أبو الفتوح محمد
00994125611217
00994125610987
00994125614501
4- تركيا (أسطنبول)
- الدكتور عامر فايز محمود
00902122691128
5- النمسا (فيينا)
- الدكتور خالد محمد أنور أبو شنب
004314053409
00436767919999
6- فرنسا (باريس)
BUREAU CULTUREL AMBASSADE D’EGYPTE 56 AVENUE D’IENA 75116 PARIS
- الدكتورة شاهندا عزت
00330156895040
7- الكويت (الكويت)
- الدكتورة أمينة أسامه أبو المكارم
8- المملكة العربية السعودية (الرياض)
- الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور
009660114023929
9- المملكة العربية السعودية (جدة)
- الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور
009660593332595
10- اليابان (طوكيو)
0081357798030
11- الهند (نيودلهي)
02347080275857
12- الإمارات (أبو ظبي)
0097126331004
0097126317033
13- روسيا (موسكو)
238-24-74 (499) 8
14- الصين (بكين)
00861064681233
15- قطر (الدوحة)
0097444835279
16- إسبانيا (معهد مدريد)
0034915639468
17- المغرب (الرباط)
00212537701284
18- الصومال (مكتبة هرجيسا صومالي لاند)
19- إيطاليا (روما)
- المشرف على المكتب، الدكتورة شاهندا عزت
0039064872302
20- إنجلترا (لندن)
- الدكتورة رشا حسين عبدالعزيز مصطفى
004402074917720
21- كندا (مونتريال)
- الدكتور أحمد السيد جابر
0015158660239
22- الولايات المتحدة الأمريكية (واشنطن)
- الدكتورة نيرمين أحمد صبري
0012022961571
23- ألمانيا (برلين)
- الدكتور سامح سرور
0049302593760
