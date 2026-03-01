يحتاج العديد من الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، إلى معرفة طرق التواصل مع المكاتب الثقافية والملحقين حول دول العالم المختلفة، لتحقيق التواصل الفعال والرد على الاستفسارات المحددة خصوصًا عند انتهاء فترة دراستهم ورغبتهم في الحصول على أوراقهم بصورة سليمة والعودة إلى مصر.

ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أماكن المكاتب الثفافية، وفق أحدث إصدار صادر عن إدارة شئون البعثات، عى النحو التالي:

1- نيجيريا (كانو)

02347080275857

2- اليونان (أثينا)

0032103632824

هنا

3- أذربيجان (باكو)

- الدكتور طارق محمد أبو الفتوح محمد

00994125611217

00994125610987

00994125614501

هنا

4- تركيا (أسطنبول)

- الدكتور عامر فايز محمود

00902122691128

هنا

5- النمسا (فيينا)

- الدكتور خالد محمد أنور أبو شنب

004314053409

00436767919999

هنا

هنا

6- فرنسا (باريس)

BUREAU CULTUREL AMBASSADE D’EGYPTE 56 AVENUE D’IENA 75116 PARIS

- الدكتورة شاهندا عزت

00330156895040

هنا

هنا

7- الكويت (الكويت)

- الدكتورة أمينة أسامه أبو المكارم

هنا

8- المملكة العربية السعودية (الرياض)

- الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور

009660114023929

هنا

هنا

9- المملكة العربية السعودية (جدة)

- الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور

009660593332595

هنا

هنا

10- اليابان (طوكيو)

0081357798030

هنا

11- الهند (نيودلهي)

02347080275857

هنا

12- الإمارات (أبو ظبي)

0097126331004

0097126317033

هنا

13- روسيا (موسكو)

238-24-74 (499) 8

هنا

هنا

14- الصين (بكين)

00861064681233

15- قطر (الدوحة)

0097444835279

هنا

16- إسبانيا (معهد مدريد)

0034915639468

17- المغرب (الرباط)

00212537701284

هنا

18- الصومال (مكتبة هرجيسا صومالي لاند)

19- إيطاليا (روما)

- المشرف على المكتب، الدكتورة شاهندا عزت

0039064872302

هنا

20- إنجلترا (لندن)

- الدكتورة رشا حسين عبدالعزيز مصطفى

004402074917720

هنا

21- كندا (مونتريال)

- الدكتور أحمد السيد جابر

0015158660239

هنا

هنا

22- الولايات المتحدة الأمريكية (واشنطن)

- الدكتورة نيرمين أحمد صبري

0012022961571

هنا

هنا

23- ألمانيا (برلين)

- الدكتور سامح سرور

0049302593760

هنا

هنا

