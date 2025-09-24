49 معهد تعليم عالي هندسة 5 سنوات بتنسيق الثانوية الأزهرية 2025.. قائمة كاملة
كتب- عمر صبري:
التنسيق الإلكتروني
يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استمرارية إتاحة الموقع الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية لعام 2025 التقدم برغباتهم بتنسيق كليات ومعاهد التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمرة واحدة فقط خلال فترة التقديم المقررة.
وفيما يلي المعاهد العالية الخاصة (مدة الدراسة 4 سنوات أو أكثر – بمصروفات):
1. معاهد الهندسة والتكنولوجيا
14 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – برج العرب (الإسكندرية)
15 معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا – الفيوم
20 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – طنطا
22 معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا – المقطم
30 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – البحيرة
36 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا – المنصورة
37 الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا – 6 أكتوبر
50 معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا – طموه
52 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – دمياط الجديدة
86 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – كينج مريوط
116 المعهد العالي للهندسة – بلبيس
120 معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا – طريق سقارة الهرم
169 الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة – وزارة الإنتاج الحربي
184 أكاديمية أخبار اليوم – شعبة هندسية (6 أكتوبر)
187 معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا – الكيلو 21 طريق بلبيس الصحراوي
188 معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا – قليوبية
250 المعهد العالي للهندسة – مدينة 15 مايو
267 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام – شعبة هندسة (6 أكتوبر)
280 الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا – المعادي
364 القاهرة العالي – شعبة هندسية (التجمع الأول)
365 معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا – سموحة
375 معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران – إمبابة جيزة
427 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا – المنيا الجديدة
428 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا – كفر الشيخ
528 مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا – المنصورة
529 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا – العريش
530 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – التجمع الخامس
568 معهد طيبة العالي للهندسة – المعادي
714 معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا – قليوبية
755 معهد عالي كندي للهندسة والتكنولوجيا – التجمع الخامس
766 معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا – 6 أكتوبر
769 معهد عالي هندسة – 6 أكتوبر
783 المعهد العالي للهندسة الإلكترونية – بلبيس
854 المعهد التكنولوجي العالي – 6 أكتوبر
865 معهد عالي هندسة – مدينة الشروق
866 معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا
867 المعهد التكنولوجي العالي – العاشر من رمضان (شعبة هندسة)
900 معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا – المنصورة
911 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – المنوفية
1009 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – سوهاج
1091 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – المنزلة
1211 معهد القناة العالي للهندسة – السويس
1212 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة – المرج
1213 معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا – المنصورة
1214 معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا
1923 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – الزقازيق
1926 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – المحلة الكبرى
1930 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – الطود (الأقصر)
اقرأ أيضا:
جدل بشأن استخدام الحوامل لـ"الباراسيتامول".. ورد رسمي من الصحة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط- صور