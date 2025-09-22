إعلان

التنسيق.. مقاعد شاغرة في الأسنان والحاسبات والهندسة بجامعة القاهرة الأهلية

كتب : عمر صبري

02:24 م 22/09/2025

جامعة القاهرة الأهلية

كتب – عمر صبري:

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن توافر مقاعد خالية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية للعام الجامعي 2025/2026 بعدد من كلياتها في القطاعات المختلفة.

ففي القطاع الصحي تتوافر أماكن بكليات طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، والطب البيطري، بينما يشمل القطاع الهندسي مقاعد في كلية الهندسة (برنامج الطاقة الكهربائية والمتجددة، وبرنامج هندسة التشييد والبنية التحتية)، إلى جانب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت الجامعة عن أماكن شاغرة بكليات العلوم، والأعمال، والسياسة والاقتصاد، والقانون، والتربية للطفولة المبكرة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر التنسيق الإلكتروني اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، على أن يتم تسليم الملفات وسداد المصروفات بعد غدٍ الأربعاء، مع فتح باب تسجيل ثانٍ خلال أيام لطلاب الشهادات المعادلة.

