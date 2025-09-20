بالدرجات.. تنسيق شهادة سلطنة عمان علمي 2025

كتب- عمر صبري:



كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة سلطنة عمان علمي لعام 2025.



طب القاهرة 409.410004

صيدلة القاهرة 409.410004

طب الفيوم 409.410004

طب طنطا 409.410004

علاج طبيعي القاهرة 409.410004

طب المنوفية بشبين الكوم 408.829987

طب بورسعيد 408.829987

طب المنصورة 408.829987

طب جنوب الوادي 408.829987

طب السادات 408.239990

طب كفر الشيخ 408.239990

طب دمياط 408.239990

طب الزقازيق 408.239990

طب عين شمس 408.239990

طب أسنان عين شمس 408.239990

طب أسيوط 408.239990

طب بنها 408.239990

طب قناة السويس بالإسماعيلية 408.239990

طب الإسكندرية 408.239990

طب السويس 407.660004

طب سوهاج 407.660004

طب حلوان 407.660004

طب الأقصر 407.660004

طب فاقوس 407.660004

طب العريش 407.070007

طب أسوان 407.070007

طب بني سويف 407.070007

طب المنيا 407.070007

طب الوادي الجديد 406.489990

هندسة القاهرة 406.489990

طب أسنان القاهرة 405.899994

طب أسنان الإسكندرية 405.899994

هندسة عين شمس 405.899994

طب أسنان طنطا 405.899994

طب أسنان الزقازيق 405.899994

هندسة المنوفية بشبين الكوم 405.899994

طب أسنان الفيوم 405.899994

طب أسنان أسيوط 405.309998

طب أسنان المنوفية 405.309998

طب أسنان المنصورة 405.309998

طب أسنان كفر الشيخ 405.309998

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 404.730011

صيدلة طنطا 404.730011

هندسة طنطا 404.730011

هندسة حلوان 404.730011

طب أسنان المنيا 404.730011

طب أسنان السويس 404.730011

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 404.730011

طب أسنان بني سويف 404.730011

صيدلة الإسكندرية 404.730011

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 404.529999

صيدلة دمنهور 404.140015

هندسة بنها بشبرا 404.140015

طب أسنان جنوب الوادي 404.140015

صيدلة أسيوط 403.559998

هندسة كفر الشيخ 403.559998

صيدلة المنصورة 403.559998

هندسة حلوان بالمطرية 403.559998

علاج طبيعي كفر الشيخ 403.559998

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 403.559998

علاج طبيعي بورسعيد 402.970001

هندسة المنيا 402.970001

هندسة بنها 402.970001

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 402.970001

صيدلة الزقازيق 402.970001

صيدلة عين شمس 402.970001

صيدلة المنوفية 402.970001

علاج طبيعي جنوب الوادي 402.970001

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 402.390015

علاج طبيعي السويس 402.390015

صيدلة حلوان 402.390015

هندسة بترول وتعدين السويس 402.390015

علاج طبيعي بني سويف 402.390015

صيدلة المنيا 402.390015

علاج طبيعي بنها 402.390015

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 401.799988

علاج طبيعي قناة السويس 401.799988

صيدلة مدينة السادات 401.799988

هندسة أسيوط 401.799988

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 401.799988

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 401.209991

صيدلة الفيوم 401.209991

هندسة المنصورة 401.209991

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401.209991

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 401.209991

صيدلة بورسعيد 401.209991

صيدلة سوهاج 400.630005

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 400.630005

صيدلة بني سويف 400.630005

هندسة الفيوم 400.630005

صيدلة جنوب الوادي 400.630005

هندسة الزقازيق 400.429993

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 400.429993

هندسة سوهاج 400.429993

علوم كفر الشيخ 400.040009

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 400.040009

صيدلة ج الوادي الجديد 400.040009

هندسة الإسكندرية 400.040009

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 399.459991

كلية الهندسة جامعة دمنهور 399.459991

تمريض القاهرة 399.459991

هندسة السويس 399.459991

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 399.070007

هندسة بني سويف 398.869995

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 398.869995

هندسة دمياط 398.869995

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 398.869995

هندسة أسوان 398.869995

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 398.869995

هندسة الوادي الجديد 398.869995

هندسة الطاقة أسوان 398.290009

هندسة بورسعيد 398.290009

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 398.290009

تربية دمنهور 397.700012

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 397.700012

هندسة جنوب الوادي 397.700012

طب بيطري عين شمس 397.700012

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 397.700012

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 397.109985

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 397.109985

تخطيط عمراني القاهرة 397.109985

طب بيطري المنصورة 397.109985

طب بيطري المنيا 395.940002

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 395.940002

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 395.940002

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 395.940002

تمريض بنها 395.940002

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 395.649994

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 395.359985

طب بيطري الإسكندرية 395.359985

طب بيطري الوادي الجديد 394.769989

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 394.769989

تمريض دمياط 394.769989

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 394.769989

طب بيطري كفر الشيخ 394.769989

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 394.190002

حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 394.190002

طب بيطري دمنهور 394.190002

حاسبات و معلومات العريش رياضة 393.600006

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 393.600006

طب بيطري بنها 393.600006

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 393.010010

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 392.429993

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 392.429993

طب بيطري المنوفية 391.839996

طب بيطري الزقازيق 391.260010

معهد فني صحى الزقازيق 391.260010

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 390.089996

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 389.500000

ألسن بني سويف 389.500000

طب بيطري القاهرة 388.910004

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 388.329987

طب بيطري مدينة السادات 388.329987

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 386.769989

طب بيطري بني سويف 386.570007

طب بيطري أسوان 386.570007

طب بيطري أسيوط 385.989990

فنون جميلة (فنون) المنصورة 385.399994

طب بيطري مطروح 385.399994

طب بيطري العريش 385.399994

طب بيطري جنوب الوادي 384.809998

طب بيطري سوهاج 384.809998

تمريض طنطا 384.809998

ألسن كفر الشيخ 384.230011

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 382.670013

علوم البترول والتعدين مطروح 382.470001

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 381.299988

علوم السويس 380.130005

تمريض المنصورة 380.130005

ألسن أسوان 380.130005

تمريض الإسكندرية 380.130005

تمريض عين شمس 379.540009

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 379.540009

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 379.540009

تمريض حلوان 378.959991

معهد فني صحى المنصوره 378.369995

المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 377.790009

ألسن عين شمس 377.790009

علوم الفيوم 376.029999

تمريض السادات 375.440002

تمريض الوادي الجديد 375.440002

تمريض كفر الشيخ 375.440002

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 375.440002

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 375.149994

تمريض دمنهور 374.859985

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 373.100006

الاعاقة والتأهيل بني سويف 372.510010

تمريض أسيوط 371.929993

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 371.339996

تربية عين شمس 370.760010

تمريض المنوفية بشبين الكوم 370.760010

تمريض الفيوم 369.589996

تمريض الزقازيق 369.000000

معهد فني صحى بنى سويف 369.000000

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 367.829987

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 367.630005

تمريض بور سعيد 366.070007

ألسن الفيوم 365.489990

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 365.489990

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 363.730011

تمريض جنوب الوادي 363.730011

تمريض بني سويف 363.140015

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 362.559998

تمريض المنيا 361.970001

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 360.799988

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 360.799988

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 359.040009

تمريض مطروح 357.869995

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 357.869995

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 357.380005

تمريض سوهاج 356.700012

تمريض أسوان 354.940002

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 353.190002

ألسن سوهاج 353.190002

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 352.010010

تربية طنطا 351.429993

معهد فني صحى طنطا 350.839996

فنون جميلة (عمارة) حلوان 350.839996

علوم التغذية حلوان 350.260010

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 349.179993

معهد فني صحى اسوان 349.089996

علوم الإسكندرية 348.500000

علوم دمنهور 345.570007

معهد فني صحى اسيوط 345.570007

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 344.399994

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 343.230011

ألسن المنيا 340.299988

علوم الارض بني سويف 338.540009

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 337.369995

علوم طنطا 330.339996

ألسن الغردقة 329.170013

علوم المنوفية بشبين الكوم 322.730011

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 322.140015

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 322.140015

تربية بني سويف 319.209991

علوم بني سويف 318.040009

معهد فني صحى بنها 316.290009

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 315.700012

معهد فني صحى بور سعيد 314.529999

علوم حلوان 313.940002

حقوق الزقازيق 311.600006

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 311.010010

ألسن الأقصر 308.089996

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 302.230011

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 301.640015

فنى صحي جنوب الوادي 300.470001

معهد فني صحى امبابة 295.200012

معهد فني صحى سوهاج 291.690002

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 284.070007

معهد فني صحى الوادي الجديد 283.489990

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 282.220001

تجارة الزقازيق 280.170013

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 274.019989

تربية نوعية كفر الشيخ 266.500000

معهد فني صحى الإسكندرية 243.660004

حقوق سوهاج 234.869995

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 228.919998

تجارة انتساب موجه بني سويف 225.500000

معهد فني صحى اسماعيليه 217.889999

