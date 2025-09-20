بالدرجات.. تنسيق شهادة سلطنة عمان علمي 2025
كتب- عمر صبري:
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة سلطنة عمان علمي لعام 2025.
طب القاهرة 409.410004
صيدلة القاهرة 409.410004
طب الفيوم 409.410004
طب طنطا 409.410004
علاج طبيعي القاهرة 409.410004
طب المنوفية بشبين الكوم 408.829987
طب بورسعيد 408.829987
طب المنصورة 408.829987
طب جنوب الوادي 408.829987
طب السادات 408.239990
طب كفر الشيخ 408.239990
طب دمياط 408.239990
طب الزقازيق 408.239990
طب عين شمس 408.239990
طب أسنان عين شمس 408.239990
طب أسيوط 408.239990
طب بنها 408.239990
طب قناة السويس بالإسماعيلية 408.239990
طب الإسكندرية 408.239990
طب السويس 407.660004
طب سوهاج 407.660004
طب حلوان 407.660004
طب الأقصر 407.660004
طب فاقوس 407.660004
طب العريش 407.070007
طب أسوان 407.070007
طب بني سويف 407.070007
طب المنيا 407.070007
طب الوادي الجديد 406.489990
هندسة القاهرة 406.489990
طب أسنان القاهرة 405.899994
طب أسنان الإسكندرية 405.899994
هندسة عين شمس 405.899994
طب أسنان طنطا 405.899994
طب أسنان الزقازيق 405.899994
هندسة المنوفية بشبين الكوم 405.899994
طب أسنان الفيوم 405.899994
طب أسنان أسيوط 405.309998
طب أسنان المنوفية 405.309998
طب أسنان المنصورة 405.309998
طب أسنان كفر الشيخ 405.309998
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 404.730011
صيدلة طنطا 404.730011
هندسة طنطا 404.730011
هندسة حلوان 404.730011
طب أسنان المنيا 404.730011
طب أسنان السويس 404.730011
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 404.730011
طب أسنان بني سويف 404.730011
صيدلة الإسكندرية 404.730011
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 404.529999
صيدلة دمنهور 404.140015
هندسة بنها بشبرا 404.140015
طب أسنان جنوب الوادي 404.140015
صيدلة أسيوط 403.559998
هندسة كفر الشيخ 403.559998
صيدلة المنصورة 403.559998
هندسة حلوان بالمطرية 403.559998
علاج طبيعي كفر الشيخ 403.559998
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 403.559998
علاج طبيعي بورسعيد 402.970001
هندسة المنيا 402.970001
هندسة بنها 402.970001
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 402.970001
صيدلة الزقازيق 402.970001
صيدلة عين شمس 402.970001
صيدلة المنوفية 402.970001
علاج طبيعي جنوب الوادي 402.970001
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 402.390015
علاج طبيعي السويس 402.390015
صيدلة حلوان 402.390015
هندسة بترول وتعدين السويس 402.390015
علاج طبيعي بني سويف 402.390015
صيدلة المنيا 402.390015
علاج طبيعي بنها 402.390015
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 401.799988
علاج طبيعي قناة السويس 401.799988
صيدلة مدينة السادات 401.799988
هندسة أسيوط 401.799988
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 401.799988
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 401.209991
صيدلة الفيوم 401.209991
هندسة المنصورة 401.209991
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401.209991
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 401.209991
صيدلة بورسعيد 401.209991
صيدلة سوهاج 400.630005
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 400.630005
صيدلة بني سويف 400.630005
هندسة الفيوم 400.630005
صيدلة جنوب الوادي 400.630005
هندسة الزقازيق 400.429993
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 400.429993
هندسة سوهاج 400.429993
علوم كفر الشيخ 400.040009
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 400.040009
صيدلة ج الوادي الجديد 400.040009
هندسة الإسكندرية 400.040009
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 399.459991
كلية الهندسة جامعة دمنهور 399.459991
تمريض القاهرة 399.459991
هندسة السويس 399.459991
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 399.070007
هندسة بني سويف 398.869995
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 398.869995
هندسة دمياط 398.869995
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 398.869995
هندسة أسوان 398.869995
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 398.869995
هندسة الوادي الجديد 398.869995
هندسة الطاقة أسوان 398.290009
هندسة بورسعيد 398.290009
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 398.290009
تربية دمنهور 397.700012
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 397.700012
هندسة جنوب الوادي 397.700012
طب بيطري عين شمس 397.700012
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 397.700012
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 397.109985
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 397.109985
تخطيط عمراني القاهرة 397.109985
طب بيطري المنصورة 397.109985
طب بيطري المنيا 395.940002
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 395.940002
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 395.940002
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 395.940002
تمريض بنها 395.940002
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 395.649994
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 395.359985
طب بيطري الإسكندرية 395.359985
طب بيطري الوادي الجديد 394.769989
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 394.769989
تمريض دمياط 394.769989
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 394.769989
طب بيطري كفر الشيخ 394.769989
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 394.190002
حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 394.190002
طب بيطري دمنهور 394.190002
حاسبات و معلومات العريش رياضة 393.600006
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 393.600006
طب بيطري بنها 393.600006
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 393.010010
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 392.429993
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 392.429993
طب بيطري المنوفية 391.839996
طب بيطري الزقازيق 391.260010
معهد فني صحى الزقازيق 391.260010
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 390.089996
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 389.500000
ألسن بني سويف 389.500000
طب بيطري القاهرة 388.910004
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 388.329987
طب بيطري مدينة السادات 388.329987
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 386.769989
طب بيطري بني سويف 386.570007
طب بيطري أسوان 386.570007
طب بيطري أسيوط 385.989990
فنون جميلة (فنون) المنصورة 385.399994
طب بيطري مطروح 385.399994
طب بيطري العريش 385.399994
طب بيطري جنوب الوادي 384.809998
طب بيطري سوهاج 384.809998
تمريض طنطا 384.809998
ألسن كفر الشيخ 384.230011
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 382.670013
علوم البترول والتعدين مطروح 382.470001
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 381.299988
علوم السويس 380.130005
تمريض المنصورة 380.130005
ألسن أسوان 380.130005
تمريض الإسكندرية 380.130005
تمريض عين شمس 379.540009
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 379.540009
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 379.540009
تمريض حلوان 378.959991
معهد فني صحى المنصوره 378.369995
المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 377.790009
ألسن عين شمس 377.790009
علوم الفيوم 376.029999
تمريض السادات 375.440002
تمريض الوادي الجديد 375.440002
تمريض كفر الشيخ 375.440002
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 375.440002
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 375.149994
تمريض دمنهور 374.859985
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 373.100006
الاعاقة والتأهيل بني سويف 372.510010
تمريض أسيوط 371.929993
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 371.339996
تربية عين شمس 370.760010
تمريض المنوفية بشبين الكوم 370.760010
تمريض الفيوم 369.589996
تمريض الزقازيق 369.000000
معهد فني صحى بنى سويف 369.000000
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 367.829987
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 367.630005
تمريض بور سعيد 366.070007
ألسن الفيوم 365.489990
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 365.489990
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 363.730011
تمريض جنوب الوادي 363.730011
تمريض بني سويف 363.140015
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 362.559998
تمريض المنيا 361.970001
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 360.799988
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 360.799988
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 359.040009
تمريض مطروح 357.869995
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 357.869995
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 357.380005
تمريض سوهاج 356.700012
تمريض أسوان 354.940002
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 353.190002
ألسن سوهاج 353.190002
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 352.010010
تربية طنطا 351.429993
معهد فني صحى طنطا 350.839996
فنون جميلة (عمارة) حلوان 350.839996
علوم التغذية حلوان 350.260010
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 349.179993
معهد فني صحى اسوان 349.089996
علوم الإسكندرية 348.500000
علوم دمنهور 345.570007
معهد فني صحى اسيوط 345.570007
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 344.399994
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 343.230011
ألسن المنيا 340.299988
علوم الارض بني سويف 338.540009
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 337.369995
علوم طنطا 330.339996
ألسن الغردقة 329.170013
علوم المنوفية بشبين الكوم 322.730011
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 322.140015
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 322.140015
تربية بني سويف 319.209991
علوم بني سويف 318.040009
معهد فني صحى بنها 316.290009
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 315.700012
معهد فني صحى بور سعيد 314.529999
علوم حلوان 313.940002
حقوق الزقازيق 311.600006
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 311.010010
ألسن الأقصر 308.089996
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 302.230011
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 301.640015
فنى صحي جنوب الوادي 300.470001
معهد فني صحى امبابة 295.200012
معهد فني صحى سوهاج 291.690002
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 284.070007
معهد فني صحى الوادي الجديد 283.489990
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 282.220001
تجارة الزقازيق 280.170013
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 274.019989
تربية نوعية كفر الشيخ 266.500000
معهد فني صحى الإسكندرية 243.660004
حقوق سوهاج 234.869995
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 228.919998
تجارة انتساب موجه بني سويف 225.500000
معهد فني صحى اسماعيليه 217.889999
