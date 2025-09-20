13 كلية قبلت من 100%.. تنسيق الثانوية IG الشهادات الأجنبية 2025 كامل

كتب- عمر صبري:

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانًا بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الثانوية الإنجليزية IG لعام 2025.

وسجلت 13 كلية العلامة النهائية كاملة 100% كالتالي:

طب القاهرة 410.000000

طب أسنان القاهرة 410.000000

هندسة القاهرة 410.000000

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 410.000000

طب الإسكندرية 410.000000

طب أسنان الإسكندرية 410.000000

هندسة الإسكندرية 410.000000

طب عين شمس 410.000000

طب أسنان عين شمس 410.000000

صيدلة عين شمس 410.000000

هندسة عين شمس 410.000000

طب المنصورة 410.000000

طب قناة السويس بالإسماعيلية 410.000000

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 410.000000

طب حلوان 407.950012

هندسة حلوان 407.722229

طب المنوفية بشبين الكوم 407.722229

طب بنها 407.722229

هندسة بنها بشبرا 407.722229

هندسة حلوان بالمطرية 407.722229

طب الزقازيق 407.722229

طب طنطا 407.722229

طب أسنان طنطا 407.722229

هندسة طنطا 407.722229

طب أسنان كفر الشيخ 407.722229

طب الفيوم 407.722229

طب أسيوط 407.722229

طب بور سعيد 407.722229

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 407.722229

صيدلة القاهرة 407.722229

طب أسنان المنوفية 407.722229

طب دمياط 407.722229

كلية الهندسة جامعة دمنهور 407.722229

طب أسنان الفيوم 407.722229

طب كفر الشيخ 407.722229

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 407.437500

طب سوهاج 405.899994

طب السويس 405.899994

هندسة بنها 405.899994

طب بني سويف 405.899994

طب السادات 405.899994

طب أسوان 405.899994

طب فاقوس 405.899994

صيدلة حلوان 405.899994

هندسة بترول وتعدين السويس 405.899994

طب أسنان السويس 405.444427

طب الاقصر 405.444427

طب أسنان أسيوط 405.444427

طب العريش 405.444427

طب أسنان بني سويف 405.444427

طب أسنان الزقازيق 405.444427

طب المنيا 405.444427

هندسة المنوفية بشبين الكوم 405.444427

هندسة كفر الشيخ 405.444427

صيدلة المنوفية 405.444427

هندسة الفيوم 405.444427

طب أسنان المنصورة 405.444427

سياسة واقتصاد السويس 404.875000

طب الوادي الجديد 403.888885

صيدلة الفيوم 403.850006

طب جنوب الوادي 403.850006

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 403.166656

صيدلة أسيوط 403.166656

صيدلة طنطا 403.166656

صيدلة المنصورة 403.166656

هندسة المنصورة 403.166656

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.166656

هندسة الزقازيق 403.166656

هندسة السويس 403.166656

طب أسنان المنيا 403.166656

علاج طبيعي القاهرة 403.166656

هندسة أسوان 403.166656

صيدلة بني سويف 403.166656

صيدلة الإسكندرية 403.166656

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 403.166656

سياسة واقتصاد بني سويف 402.312500

هندسة الوادي الجديد 402.255554

علاج طبيعي قناة السويس 402.255554

صيدلة مدينة السادات 401.799988

صيدلة الزقازيق 401.799988

هندسة أسيوط 401.799988

هندسة بور سعيد 401.799988

طب أسنان جنوب الوادي 401.799988

هندسة بني سويف 400.888885

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 400.888885

هندسة دمياط 400.888885

صيدلة بور سعيد 400.888885

صيدلة دمنهور 400.888885

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 400.888885

علاج طبيعي كفر الشيخ 400.888885

هندسة المنيا 400.888885

صيدلة المنيا 400.888885

علاج طبيعي بنها 400.888885

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 400.888885

صيدلة ج الوادي الجديد 399.750000

هندسة الطاقة أسوان 399.750000

هندسة جنوب الوادي 399.750000

علاج طبيعي السويس 399.750000

هندسة سوهاج 398.929993

إعلام عين شمس 398.725006

علاج طبيعي بورسعيد 398.611115

علاج طبيعي بني سويف 398.611115

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 398.611115

تخطيط عمراني القاهرة 398.611115

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 398.611115

صيدلة جنوب الوادي 398.611115

صيدلة سوهاج 398.611115

علاج طبيعي جنوب الوادي 397.700012

علوم البترول والتعدين مطروح 396.333344

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 395.649994

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 395.422211

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 394.055573

طب بيطري عين شمس 394.055573

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 392.688904

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 391.777771

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 391.777771

طب بيطري القاهرة 390.866669

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 389.955566

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 389.500000

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 389.500000

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 387.222229

إعلام القاهرة 386.424988

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 384.944427

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 383.577789

حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 381.755554

طب بيطري الإسكندرية 381.755554

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 380.480011

حاسبات و معلومات العريش رياضة 377.655548

طب بيطري المنوفية 375.833344

فنون جميلة (عمارة) حلوان 374.329987

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 373.555573

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 373.510010

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 368.544434

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 361.711121

ألسن كفر الشيخ 358.750000

آداب انتساب موجه الإسكندرية 358.237488

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 355.880005

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 353.625000

فنون جميلة (فنون) حلوان 349.012512

تجارة القاهرة 342.350006

فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 339.787506

فنون جميلة (فنون) المنصورة 330.562500

