13 كلية قبلت من 100%.. تنسيق الثانوية IG الشهادات الأجنبية 2025 كامل
كتب- عمر صبري:
نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانًا بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الثانوية الإنجليزية IG لعام 2025.
وسجلت 13 كلية العلامة النهائية كاملة 100% كالتالي:
طب القاهرة 410.000000
طب أسنان القاهرة 410.000000
هندسة القاهرة 410.000000
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 410.000000
طب الإسكندرية 410.000000
طب أسنان الإسكندرية 410.000000
هندسة الإسكندرية 410.000000
طب عين شمس 410.000000
طب أسنان عين شمس 410.000000
صيدلة عين شمس 410.000000
هندسة عين شمس 410.000000
طب المنصورة 410.000000
طب قناة السويس بالإسماعيلية 410.000000
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 410.000000
طب حلوان 407.950012
هندسة حلوان 407.722229
طب المنوفية بشبين الكوم 407.722229
طب بنها 407.722229
هندسة بنها بشبرا 407.722229
هندسة حلوان بالمطرية 407.722229
طب الزقازيق 407.722229
طب طنطا 407.722229
طب أسنان طنطا 407.722229
هندسة طنطا 407.722229
طب أسنان كفر الشيخ 407.722229
طب الفيوم 407.722229
طب أسيوط 407.722229
طب بور سعيد 407.722229
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 407.722229
صيدلة القاهرة 407.722229
طب أسنان المنوفية 407.722229
طب دمياط 407.722229
كلية الهندسة جامعة دمنهور 407.722229
طب أسنان الفيوم 407.722229
طب كفر الشيخ 407.722229
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 407.437500
طب سوهاج 405.899994
طب السويس 405.899994
هندسة بنها 405.899994
طب بني سويف 405.899994
طب السادات 405.899994
طب أسوان 405.899994
طب فاقوس 405.899994
صيدلة حلوان 405.899994
هندسة بترول وتعدين السويس 405.899994
طب أسنان السويس 405.444427
طب الاقصر 405.444427
طب أسنان أسيوط 405.444427
طب العريش 405.444427
طب أسنان بني سويف 405.444427
طب أسنان الزقازيق 405.444427
طب المنيا 405.444427
هندسة المنوفية بشبين الكوم 405.444427
هندسة كفر الشيخ 405.444427
صيدلة المنوفية 405.444427
هندسة الفيوم 405.444427
طب أسنان المنصورة 405.444427
سياسة واقتصاد السويس 404.875000
طب الوادي الجديد 403.888885
صيدلة الفيوم 403.850006
طب جنوب الوادي 403.850006
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 403.166656
صيدلة أسيوط 403.166656
صيدلة طنطا 403.166656
صيدلة المنصورة 403.166656
هندسة المنصورة 403.166656
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.166656
هندسة الزقازيق 403.166656
هندسة السويس 403.166656
طب أسنان المنيا 403.166656
علاج طبيعي القاهرة 403.166656
هندسة أسوان 403.166656
صيدلة بني سويف 403.166656
صيدلة الإسكندرية 403.166656
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 403.166656
سياسة واقتصاد بني سويف 402.312500
هندسة الوادي الجديد 402.255554
علاج طبيعي قناة السويس 402.255554
صيدلة مدينة السادات 401.799988
صيدلة الزقازيق 401.799988
هندسة أسيوط 401.799988
هندسة بور سعيد 401.799988
طب أسنان جنوب الوادي 401.799988
هندسة بني سويف 400.888885
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 400.888885
هندسة دمياط 400.888885
صيدلة بور سعيد 400.888885
صيدلة دمنهور 400.888885
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 400.888885
علاج طبيعي كفر الشيخ 400.888885
هندسة المنيا 400.888885
صيدلة المنيا 400.888885
علاج طبيعي بنها 400.888885
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 400.888885
صيدلة ج الوادي الجديد 399.750000
هندسة الطاقة أسوان 399.750000
هندسة جنوب الوادي 399.750000
علاج طبيعي السويس 399.750000
هندسة سوهاج 398.929993
إعلام عين شمس 398.725006
علاج طبيعي بورسعيد 398.611115
علاج طبيعي بني سويف 398.611115
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 398.611115
تخطيط عمراني القاهرة 398.611115
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 398.611115
صيدلة جنوب الوادي 398.611115
صيدلة سوهاج 398.611115
علاج طبيعي جنوب الوادي 397.700012
علوم البترول والتعدين مطروح 396.333344
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 395.649994
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 395.422211
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 394.055573
طب بيطري عين شمس 394.055573
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 392.688904
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 391.777771
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 391.777771
طب بيطري القاهرة 390.866669
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 389.955566
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 389.500000
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 389.500000
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 387.222229
إعلام القاهرة 386.424988
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 384.944427
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 383.577789
حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 381.755554
طب بيطري الإسكندرية 381.755554
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 380.480011
حاسبات و معلومات العريش رياضة 377.655548
طب بيطري المنوفية 375.833344
فنون جميلة (عمارة) حلوان 374.329987
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 373.555573
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 373.510010
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 368.544434
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 361.711121
ألسن كفر الشيخ 358.750000
آداب انتساب موجه الإسكندرية 358.237488
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 355.880005
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 353.625000
فنون جميلة (فنون) حلوان 349.012512
تجارة القاهرة 342.350006
فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 339.787506
فنون جميلة (فنون) المنصورة 330.562500
