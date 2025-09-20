طب فاقوس يتصدر تنسيق الشهادة الأمريكية 2025.. الحدود الدنيا كاملة
كتب- عمر صبري:
نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الدبلومة الأمريكية AD لعام 2025 كالتالي:
طب فاقوس 122.518753
طب أسنان الإسكندرية 122.275002
طب القاهرة 121.956253
طب عين شمس 121.843750
طب الإسكندرية 121.656250
طب حلوان 121.656250
طب بنها 121.318748
طب طنطا 121.206253
طب الفيوم 120.849998
طب المنوفية بشبين الكوم 120.693748
طب كفر الشيخ 120.606247
طب الزقازيق 120.591248
طب أسنان القاهرة 120.568748
طب المنصورة 120.556252
طب السادات 120.550003
طب دمياط 120.550003
طب بورسعيد 120.456253
طب بني سويف 120.418747
طب قناة السويس بالإسماعيلية 120.362503
طب السويس 120.324997
طب المنيا 120.312500
طب أسيوط 120.212502
طب سوهاج 120.181252
طب العريش 120.175003
طب الأقصر 120.156250
طب جنوب الوادي 120.025002
طب أسوان 119.987503
طب الوادي الجديد 119.987503
طب أسنان عين شمس 119.943748
طب أسنان المنصورة 119.931252
طب أسنان الفيوم 119.931252
طب أسنان المنوفية 119.931252
طب أسنان السويس 119.925003
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 119.914749
طب أسنان طنطا 119.912498
طب أسنان الزقازيق 119.837502
طب أسنان كفر الشيخ 119.800003
طب أسنان بني سويف 119.787498
طب أسنان المنيا 119.762497
طب أسنان جنوب الوادي 119.750000
صيدلة المنيا 119.743752
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 119.743752
طب أسنان أسيوط 119.743752
صيدلة عين شمس 119.675003
صيدلة الإسكندرية 119.500000
علاج طبيعي القاهرة 119.387497
صيدلة القاهرة 119.368752
علاج طبيعي بنها 119.325249
علاج طبيعي السويس 119.268753
صيدلة دمنهور 119.237503
صيدلة أسيوط 119.224998
صيدلة طنطا 119.218750
هندسة بترول وتعدين السويس 119.218750
صيدلة حلوان 119.212502
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 119.181252
علاج طبيعي بني سويف 119.181252
صيدلة المنصورة 119.125000
صيدلة مدينة السادات 119.118752
صيدلة الزقازيق 119.087502
صيدلة المنوفية 119.068748
علاج طبيعي بورسعيد 118.912498
صيدلة الفيوم 118.881248
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 118.875000
صيدلة بورسعيد 118.731247
صيدلة بني سويف 118.637497
صيدلة سوهاج 118.431252
صيدلة ج الوادي الجديد 118.368752
صيدلة جنوب الوادي 118.356247
هندسة القاهرة 118.324997
علاج طبيعي قناة السويس 118.262497
علاج طبيعي كفر الشيخ 118.187500
علاج طبيعي جنوب الوادي 118.037498
هندسة الإسكندرية 117.793747
هندسة عين شمس 117.643753
هندسة حلوان 117.343750
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 117.212502
كلية الهندسة جامعة دمنهور 117.031250
هندسة طنطا 116.737503
هندسة أسيوط 116.650002
هندسة بنها بشبرا 116.500000
هندسة حلوان بالمطرية 116.220001
هندسة السويس 116.218750
هندسة كفر الشيخ 116.162498
هندسة المنصورة 115.881248
هندسة بنها 115.862503
هندسة المنيا 115.737503
هندسة المنوفية بشبين الكوم 115.637497
هندسة الفيوم 115.493752
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 115.487503
هندسة دمياط 115.449997
هندسة الطاقة أسوان 115.412498
هندسة أسوان 115.224998
هندسة الزقازيق 115.112503
هندسة بور سعيد 115.081253
هندسة بني سويف 114.956253
هندسة الوادي الجديد 114.925003
هندسة سوهاج 114.762497
هندسة جنوب الوادي 114.631248
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 114.537498
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 114.531250
تخطيط عمراني القاهرة 114.137497
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 113.762497
طب بيطري عين شمس 112.731247
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 112.593750
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 112.262497
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 112.018753
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 112.000000
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 111.831253
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 111.699997
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 111.693748
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 111.368752
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 110.706253
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية 110.518753
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 110.300003
فنون جميلة (عمارة) حلوان 109.993752
طب بيطري القاهرة 109.593750
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 109.487503
سياسة واقتصاد السويس 109.318748
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 109.312500
طب بيطري الإسكندرية 109.262497
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 109.187500
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 108.856247
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 108.212502
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 106.918747
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 106.843750
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 106.812500
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 106.706253
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 106.112503
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 105.956253
حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة رياضة 105.818748
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 105.724998
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 105.631248
فنون جميلة (عمارة) المنيا 105.162498
طب بيطري المنوفية 104.756248
حاسبات ومعلومات العريش رياضة 104.631248
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 104.337502
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 104.312500
سياسة واقتصاد بني سويف 103.868752
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 103.843750
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 103.762497
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 103.368752
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 102.618752
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 102.525002
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 102.512497
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 102.449997
إعلام القاهرة 101.800003
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 101.706253
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 101.431252
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 101.218750
ألسن الغردقة 101.181252
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 100.956253
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 100.768753
علوم البترول والتعدين مطروح 100.531250
طب بيطري أسيوط 100.269249
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 99.9875030
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 99.6937480
طب بيطري بنها 99.4375000
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 99.2437520
إعلام عين شمس 98.7750020
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 98.3562470
ألسن كفر الشيخ 97.9937520
طب بيطري كفر الشيخ 97.9749980
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 97.5875020
حقوق المنيا 97.0374980
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 96.9499970
حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة علوم 96.8874970
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة ) 6 أكتوبر 96.5062480
إعلام المنوفية 96.0562520
ألسن عين شمس 94.1999970
فنون جميلة (فنون) حلوان 89.3750000
ألسن الفيوم 89.1562500
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 89.1134160
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 88.6562500
تجارة القاهرة 87.6999970
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 87.4000020
تجارة انتساب موجه القاهرة 86.0562520
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 85.8874970
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 85.8249970
تجارة وإدارة أعمال حلوان 85.8125000
فنون جميلة (فنون) المنصورة 85.2874980
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 82.4312520
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 82.0812530
تجارة عين شمس 78.2687530
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 77.9250030
ألسن أسوان 77.8750000
ألسن بني سويف 76.0540010
فنون تطبيقية حلوان 75.3499980
ع. كندي تكنو. إعلام ت. خامس 71.4499970
