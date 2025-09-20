طب فاقوس يتصدر تنسيق الشهادة الأمريكية 2025.. الحدود الدنيا كاملة

كتب- عمر صبري:



نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الدبلومة الأمريكية AD لعام 2025 كالتالي:

طب فاقوس 122.518753

طب أسنان الإسكندرية 122.275002

طب القاهرة 121.956253

طب عين شمس 121.843750

طب الإسكندرية 121.656250

طب حلوان 121.656250

طب بنها 121.318748

طب طنطا 121.206253

طب الفيوم 120.849998

طب المنوفية بشبين الكوم 120.693748

طب كفر الشيخ 120.606247

طب الزقازيق 120.591248

طب أسنان القاهرة 120.568748

طب المنصورة 120.556252

طب السادات 120.550003

طب دمياط 120.550003

طب بورسعيد 120.456253

طب بني سويف 120.418747

طب قناة السويس بالإسماعيلية 120.362503

طب السويس 120.324997

طب المنيا 120.312500

طب أسيوط 120.212502

طب سوهاج 120.181252

طب العريش 120.175003

طب الأقصر 120.156250

طب جنوب الوادي 120.025002

طب أسوان 119.987503

طب الوادي الجديد 119.987503

طب أسنان عين شمس 119.943748

طب أسنان المنصورة 119.931252

طب أسنان الفيوم 119.931252

طب أسنان المنوفية 119.931252

طب أسنان السويس 119.925003

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 119.914749

طب أسنان طنطا 119.912498

طب أسنان الزقازيق 119.837502

طب أسنان كفر الشيخ 119.800003

طب أسنان بني سويف 119.787498

طب أسنان المنيا 119.762497

طب أسنان جنوب الوادي 119.750000

صيدلة المنيا 119.743752

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 119.743752

طب أسنان أسيوط 119.743752

صيدلة عين شمس 119.675003

صيدلة الإسكندرية 119.500000

علاج طبيعي القاهرة 119.387497

صيدلة القاهرة 119.368752

علاج طبيعي بنها 119.325249

علاج طبيعي السويس 119.268753

صيدلة دمنهور 119.237503

صيدلة أسيوط 119.224998

صيدلة طنطا 119.218750

هندسة بترول وتعدين السويس 119.218750

صيدلة حلوان 119.212502

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 119.181252

علاج طبيعي بني سويف 119.181252

صيدلة المنصورة 119.125000

صيدلة مدينة السادات 119.118752

صيدلة الزقازيق 119.087502

صيدلة المنوفية 119.068748

علاج طبيعي بورسعيد 118.912498

صيدلة الفيوم 118.881248

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 118.875000

صيدلة بورسعيد 118.731247

صيدلة بني سويف 118.637497

صيدلة سوهاج 118.431252

صيدلة ج الوادي الجديد 118.368752

صيدلة جنوب الوادي 118.356247

هندسة القاهرة 118.324997

علاج طبيعي قناة السويس 118.262497

علاج طبيعي كفر الشيخ 118.187500

علاج طبيعي جنوب الوادي 118.037498

هندسة الإسكندرية 117.793747

هندسة عين شمس 117.643753

هندسة حلوان 117.343750

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 117.212502

كلية الهندسة جامعة دمنهور 117.031250

هندسة طنطا 116.737503

هندسة أسيوط 116.650002

هندسة بنها بشبرا 116.500000

هندسة حلوان بالمطرية 116.220001

هندسة السويس 116.218750

هندسة كفر الشيخ 116.162498

هندسة المنصورة 115.881248

هندسة بنها 115.862503

هندسة المنيا 115.737503

هندسة المنوفية بشبين الكوم 115.637497

هندسة الفيوم 115.493752

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 115.487503

هندسة دمياط 115.449997

هندسة الطاقة أسوان 115.412498

هندسة أسوان 115.224998

هندسة الزقازيق 115.112503

هندسة بور سعيد 115.081253

هندسة بني سويف 114.956253

هندسة الوادي الجديد 114.925003

هندسة سوهاج 114.762497

هندسة جنوب الوادي 114.631248

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 114.537498

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 114.531250

تخطيط عمراني القاهرة 114.137497

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 113.762497

طب بيطري عين شمس 112.731247

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 112.593750

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 112.262497

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 112.018753

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 112.000000

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 111.831253

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 111.699997

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 111.693748

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 111.368752

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 110.706253

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية 110.518753

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 110.300003

فنون جميلة (عمارة) حلوان 109.993752

طب بيطري القاهرة 109.593750

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 109.487503

سياسة واقتصاد السويس 109.318748

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 109.312500

طب بيطري الإسكندرية 109.262497

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 109.187500

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 108.856247

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 108.212502

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 106.918747

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 106.843750

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 106.812500

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 106.706253

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 106.112503

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 105.956253

حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة رياضة 105.818748

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 105.724998

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 105.631248

فنون جميلة (عمارة) المنيا 105.162498

طب بيطري المنوفية 104.756248

حاسبات ومعلومات العريش رياضة 104.631248

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 104.337502

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 104.312500

سياسة واقتصاد بني سويف 103.868752

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 103.843750

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 103.762497

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 103.368752

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 102.618752

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 102.525002

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 102.512497

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 102.449997

إعلام القاهرة 101.800003

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 101.706253

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 101.431252

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 101.218750

ألسن الغردقة 101.181252

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 100.956253

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 100.768753

علوم البترول والتعدين مطروح 100.531250

طب بيطري أسيوط 100.269249

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 99.9875030

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 99.6937480

طب بيطري بنها 99.4375000

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 99.2437520

إعلام عين شمس 98.7750020

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 98.3562470

ألسن كفر الشيخ 97.9937520

طب بيطري كفر الشيخ 97.9749980

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 97.5875020

حقوق المنيا 97.0374980

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 96.9499970

حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة علوم 96.8874970

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة ) 6 أكتوبر 96.5062480

إعلام المنوفية 96.0562520

ألسن عين شمس 94.1999970

فنون جميلة (فنون) حلوان 89.3750000

ألسن الفيوم 89.1562500

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 89.1134160

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 88.6562500

تجارة القاهرة 87.6999970

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 87.4000020

تجارة انتساب موجه القاهرة 86.0562520

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 85.8874970

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 85.8249970

تجارة وإدارة أعمال حلوان 85.8125000

فنون جميلة (فنون) المنصورة 85.2874980

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 82.4312520

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 82.0812530

تجارة عين شمس 78.2687530

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 77.9250030

ألسن أسوان 77.8750000

ألسن بني سويف 76.0540010

فنون تطبيقية حلوان 75.3499980

ع. كندي تكنو. إعلام ت. خامس 71.4499970



