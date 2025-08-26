كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور جودة غانم، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" توفر بيئة تعليمية فريدة تُعزز قدرات الطلاب المتميزين.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، إن هذه المدارس تركز على التعليم العلمي المتقدم، مما يؤهل طلابها للالتحاق بكليات مرموقة.

وأضاف غانم أن طلاب شعبة العلوم في هذه المدارس يمكنهم التقديم لكليات مثل الطب، طب الأسنان، الصيدلة، والعلوم، بينما يتيح التخصص في الرياضيات فرص الالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

وأشار المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إلى أن هذه المدارس تُشكل بيئة تحفيزية تدعم الطلاب لتحقيق التفوق الأكاديمي في التخصصات العلمية الدقيقة.

وأكد غانم، أن توزيع الطلاب على الكليات يتم بناءً على مجموع درجاتهم ورغباتهم، مع ضمان العدالة في الاختيار.

وتابع أن الطلاب الحاصلين على درجات مرتفعة يحظون بأولوية في الالتحاق بكليات القمة مثل الطب والهندسة، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير فرص عادلة تتناسب مع طموحات الطلاب.

وأشار غانم إلى أن طلاب مدارس المتفوقين يتمتعون بإعفاء من قيود التوزيع الجغرافي، مما يتيح لهم اختيار الجامعات في أي محافظة دون قيود، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعزز من مرونة التنسيق ويمنح الطلاب المتميزين فرصًا أوسع لتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية.