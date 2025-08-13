قواعد جديدة لخريجي الصيدلة الخاصة.. وقرار عاجل لـ"الامتياز"

كتب- عمر صبري:

ناقشَ المجلسُ الأعلى للجامعات الخاصة موضوعَ تخرج طلاب كلية الصيدلة للعام الجامعي الحالي؛ حيث أقر المجلس أن كل مَن التحق بالكلية اعتبارًا من العام الجامعي 2019- 2020 وأتم مدة الدراسة بنجاح (5 سنوات دراسية + سنة تدريب)، يتخرج في مايو 2025، مع تحديد أدوار التخرج على النحو الآتي:

- (دور يوليو) ويلحق به يونيو ويوليو، الذين أتموا سنة التدريب الإجباري في هذه الأشهر.

- (دور سبتمبر)، ويلحق به أغسطس وسبتمبر، الذين أتموا سنة التدريب الإجباري في هذه الأشهر.

- (دور فبراير)، ويلحق به أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، الذين أتموا سنة التدريب الإجباري في هذه الأشهر.

وذلك بما يتوافق مع قرارات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والدليل الاسترشادي لبرنامج الامتياز.

ووافق المجلس على اعتماد الشهادات المؤمنة لطلاب الجامعات الخاصة، وإنشاء مراكز بيومترية متخصصة لضمان دقة البيانات، وتوثيقها وَفق أحدث المعايير التقنية.

ووافق المجلس على إنشاء كلية الحقوق بجامعة اللوتس.

ووافق المجلس على تعديل مُسمى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتصبح كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بجامعة اللوتس.

وأكد محمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، أن المجلس وافق على توقيع عدد من الاتفاقيات، منها:

* اتفاق تعاون بين جامعة المستقبل وجامعة زيجيانغ يويكسبو شاوشينغ بالصين.

* اتفاق تعاون بين جامعة حورس وجامعة كنتاكي بكنسنجتون بالولايات المتحدة الأمريكية.

* اتفاق تعاون بين جامعة باديا والفرع الطبي لجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

* مذكرة تفاهم بين جامعة مصر الدولية وجامعة ستراثكلايد بأسكتلندا.