تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، تداعيات محاولتي غش بامتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية في إدارتي طوخ وشبين القناطر، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية.

تشديد على الانضباط وعدم التهاون

أكد المحافظ أن أي محاولة للإخلال بنظام الامتحانات سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، مشددًا على أن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب يمثل أولوية قصوى.

رصد واقعة تداول ورقة الأسئلة

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد بتداول صورة من ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الإلكتروني، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لبدء الفحص وتتبع مصدر الواقعة.

ضبط طالب بمحاولة نشر الامتحان

كشفت المتابعة عن قيام أحد طلاب مدرسة مشتهر الإعدادية بنين التابعة لإدارة طوخ التعليمية بتصوير ورقة الأسئلة بعد دخوله اللجنة، ومحاولة نشرها عبر مواقع التواصل، مع تعمد طمس الكود المخصص لتحديد مصدر الورقة.

ضبط حالة غش إلكتروني بشبين القناطر

كما تم ضبط حالة غش إلكتروني أخرى بلجنة عرب الصوالحة رقم (296) بإدارة شبين القناطر التعليمية، حيث تم ضبط طالب يستخدم هاتفًا محمولًا أثناء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا.

إحالة للتحقيق وإجراءات قانونية

تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعتين، وإحالتهما للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، بالإضافة إلى إحالة رئيس لجنة مشتهر الإعدادية بنين والمراقب الأول إلى التحقيق العاجل لتحديد المسؤولية.

تأكيد على استمرار المتابعة والحزم

شدد المحافظ على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بنزاهة الامتحانات، مؤكدًا تطبيق القانون بكل حزم لضمان العدالة بين الطلاب، مع استمرار المتابعة الدقيقة لكافة اللجان.