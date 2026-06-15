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قبل امتحانات الثانوية العامة 2026.. ننشر النماذج الاسترشادية لمادة الإحصاء

كتب : أحمد الجندي

01:07 م 15/06/2026

وزارة التربية والتعليم

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النموذج الاسترشادي لمادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم الطلاب وتعريفهم بشكل الامتحان النهائي قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة المقررة الأحد المقبل 21 يونيو 2026.

وأكدت الوزارة أن النماذج الاسترشادية تمثل محاكاة فعلية للامتحان النهائي، وتساعد الطلاب على التدريب على أنماط الأسئلة المختلفة، بما يسهم في رفع مستوى الاستعداد وتحسين مهارات التعامل مع الامتحانات.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تحميل النموذج الاسترشادي لمادة الإحصاء من خلال المكتبة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، عبر الرابط هنا

كما أوضحت الوزارة أن عدد النماذج الاسترشادية المطروحة لكل مادة يصل إلى 10 نماذج كاملة، يتم نشرها تباعًا عبر المكتبة الإلكترونية، بهدف توفير أكبر قدر من التدريب العملي للطلاب قبل الامتحانات.

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الثانوية العامة مادة الإحصاء النماذج الاسترشادية

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