رصدت إدارة الهرم التعليمية تداول مقطع فيديو عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشروه أنه يتضمن واقعة غش وإلغاء امتحانات لعدد من الطالبات التابعين للإدارة.

وأكدت الإدارة أن الفيديو المتداول قديم ومفبرك من حيث توقيت النشر ومحتواه، ولا يمت بأي صلة إلى إدارة الهرم التعليمية أو لجان الامتحانات الحالية للشهادة الإعدادية.

وشددت الإدارة على أن العملية الامتحانية سارت بشكل منتظم ووفق أعلى درجات الانضباط والرقابة داخل جميع اللجان، دون تسجيل أي وقائع تعطل سير الامتحانات.

وأوضحت أن امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام تُعقد بنظام البوكليت، وليس بشكل ورقي تقليدي كما ظهر في الفيديو المتداول، وهو ما يؤكد عدم صحته.

وتهيب الإدارة بجميع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول محتوى غير دقيق، مؤكدة أنها بدأت التنسيق مع الجهات المختصة لتتبع مصدر الفيديو ومروجيه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واختتمت بالتأكيد على أن المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات هو الصفحة الرسمية لإدارة الهرم التعليمية.