غدا.. إتاحة نتيجة طلاب صفوف النقل الترم الثاني بالقاهرة مجانًا للطلاب- خاص

كتب : أحمد الجندي

10:01 م 24/05/2026

تزايدت تساؤلات أولياء الأمور خلال الساعات الماضية بشأن ظهور نتيجة طلاب صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني 2026 بمحافظة القاهرة عبر خدمات مدفوعة من خلال “فوري”، وهو ما أثار حالة من الجدل والبحث المكثف حول موعد إتاحتها مجانًا على الموقع الرسمي.

التعليم تكشف حقيقة إتاحة النتائج مجانًا

ومن جانبه، كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتيجة صفوف النقل بالمحافظة ستكون متاحة مجانًا لجميع الطلاب بداية من غدٍ عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النتائج سيتم رفعها إلكترونيًا بشكل مجاني بالكامل، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عنها بسهولة دون الحاجة إلى دفع أي رسوم إضافية.

رابط الاستعلام عن نتائج صفوف النقل بالقاهرة

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج فور إتاحتها رسميًا من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر الرابط التالي اضغط هنا

