قرار جديد من "التعليم" بشأن امتحان العربي للثانوية العامة طلاب الدمج 2026

كتب : أحمد الجندي

03:29 م 13/05/2026

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن تحديد الأجزاء المحذوفة لطلاب الدمج بالصف الثالث الثانوي في مادة اللغة العربية، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب من ذوي الإعاقة المدمجين، وتخفيف الأعباء الدراسية عليهم، أسوة بالأعوام السابقة.

أوضحت الوزارة أنه تم حذف بعض الأجزاء من المنهج الدراسي للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك بهدف مراعاة الفروق الفردية وتيسير العملية التعليمية لطلاب الدمج، وجاءت المحذوفات في مادة اللغة العربية لطلاب الدمج على النحو التالي:

القراءة: إرادة التغيير.
القصة: الجزء الثاني.
النحو: الوحدة السادسة والسابعة.
الأدب: المسرحية، المقال، الرواية، المدرسة الواقعية.
-النصوص:
النسور.
الأبيات (8 : 15) من نص غربة وحنين.
الأبيات (10 : 19) من نص العصافير.
التكافل الاجتماعي من قوله (كانت جزيرة العرب) إلى آخر النص.
رثاء مي - المقطع الثالث والرابع.
أهواك يا وطني من قول الشاعر (مهما استبد الليل) إلى آخر النص.
من أنت يا القيسي؟.
الكنيسة نورت من قوله (ومع ذلك النور المحمر) إلى آخر النص.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم طلاب الدمج وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتخفيف الضغوط الدراسية خلال مرحلة الثانوية العامة.

