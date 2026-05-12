قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الشراكة التعليمية بين مصر واليابان تعود جذورها إلى عام 2016 عقب الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى طوكيو، وهي الزيارة التي دشنت حقبة المدارس المصرية اليابانية في البلاد.

وأوضح زلطة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الأعوام الأخيرة لم تشهد زيادة في عدد المنشآت التعليمية اليابانية فحسب، بل شهدت أيضاً تكثيفاً في حضور الخبراء اليابانيين لدعم المنظومة.

وأضاف المتحدث أن هذه النجاحات الملموسة انعكست على المحتوى التعليمي؛ حيث تم إدراج علوم عصرية مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، وهو ما لاقى استحساناً وتفاعلاً كبيراً من قبل أولياء الأمور الذين لمسوا تطوراً في مهارات أبنائهم.

تطوير العلوم والرياضيات بمعايير دولية

وفيما يخص تحديث المناهج، قال شادي زلطة إن هناك تنسيقاً دائماً مع الجانب الياباني لتطوير مقررات العلوم والرياضيات وفقاً لأحدث المعايير العالمية، لضمان استمرار ريادة هذه التجربة التعليمية الفريدة.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على الاستفادة من التجربة اليابانية ليس فقط في الجانب السلوكي (التوكاتسو)، بل وفي التميز الأكاديمي الذي يواكب متطلبات العصر الرقمي.

إعداد الكوادر.. 5 آلاف "معلم مطور" سنوياً

وعلى صعيد التنمية البشرية، لفت المتحدث الرسمي إلى وجود خطة ممنهجة لتدريب نحو 5 آلاف معلم كل عام بالتعاون مع الخبرات اليابانية، **مضيفاً** أن عملية الاختيار تتم بدقة من كافة المحافظات لضمان نقل المعرفة لجميع الكوادر التعليمية.

واختتم تصريحاته بالتشديد على أن هذه التدريبات المكثفة تأتي كخطوة استباقية لتطبيق المناهج الجديدة، بما يضمن رفع كفاءة المعلم المصري وجعله قادراً على تقديم أفضل أداء تعليمي يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير التعليم.