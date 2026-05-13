خطوات الحصول على رقم جلوس الثانوية العامة 2026 إلكترونيًا

كتب : أحمد الجندي

04:00 ص 13/05/2026

الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك تمهيدًا لانطلاق امتحانات نهاية العام، حيث سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار اللجان إلكترونيًا فور إتاحتها عبر الموقع الرسمي للوزارة هنا

وأوضحت الوزارة أن الحصول على رقم الجلوس يتم من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة مركز المعلومات، ثم الدخول إلى منصة تسجيل التقدم لامتحانات الشهادات العامة.

وبعد تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد، الذي سبق استخدامه أثناء تسجيل استمارة التقدم للامتحانات، يستطيع الطالب الاطلاع على رقم الجلوس الخاص به، بالإضافة إلى معرفة مقر لجنة الامتحان للعام الدراسي الحالي.

كما أشارت الوزارة إلى أنه عقب إعلان أرقام الجلوس رسميًا، سيتمكن الطلاب من استلام بطاقة رقم الجلوس الورقية من المدارس المقيدين بها، وذلك ضمن الإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة أهمية التأكد من صحة بيانات البريد الإلكتروني المدرسي الموحد، لضمان سهولة الدخول إلى المنصة والحصول على بيانات الامتحانات دون مشكلات.

الثانوية العامة وزارة التعليم امتحانات الثانوية العامة أرقام جلوس الثانوية

