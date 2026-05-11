وجه الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، سؤالًا إلى وزير التربية والتعليم بشأن مدى تطبيق التجربة اليابانية الحقيقية داخل المدارس اليابانية في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن التوسع في المدارس اليابانية وخطة مواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وتساءل النائب إيهاب وهبة عن وجود مدربين مؤهلين داخل المدارس اليابانية، أم أن الأمر تحول إلى مجرد “حصة” مثل باقي الحصص التقليدية داخل المدارس.

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: طالبت بتطوير الثانوية منذ 2024

أكد "وهبة"، أنه كان من أوائل المطالبين بتطوير منظومة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه تقدم بمقترح لوزير التربية والتعليم في نوفمبر 2024 لتطبيق نموذج مشابه لشهادة الثانوية الإنجليزية، بما يمنح الطلاب مرونة أكبر في اختيار المواد وتحسين المجموع.

وأوضح أن الوزارة اتجهت لاحقًا إلى طرح نظام “البكالوريا”، لكنه لم يحظ بالتسويق الكافي لدى المواطنين بالشكل الذي يوضح مميزاته الحقيقية.

إيهاب وهبة: البكالوريا تخفف الضغوط عن الطلاب وأولياء الأمور

أشار النائب، إلى أن نظام البكالوريا يمثل خطوة مهمة لتخفيف الضغوط النفسية والدراسية عن الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أنه يمنح الطالب فرصة لتحسين مجموعه أكثر من مرة، إلى جانب حرية اختيار المواد وفق قدراته وميوله.

وأكد أن هذا النظام يسهم في خلق منظومة تعليمية أكثر عدالة وتوازنًا بعيدًا عن فكرة “الفرصة الواحدة” التي تفرض ضغوطًا كبيرة على الأسر المصرية.

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: 100 نموذج امتحاني قد يقضي على الغش

شدد "وهبة"، فيما يتعلق بظاهرة الغش في الثانوية العامة، على أن مواجهة الأزمة ليست معقدة كما يعتقد البعض، موضحًا أنه طالب منذ العام الماضي بإعداد 100 نموذج مختلف للامتحانات بدلًا من الاكتفاء بأربعة نماذج فقط.

وأكد أن تعدد النماذج، مع السماح بدخول الكتاب المدرسي، سيحد بشكل كبير من الغش، لأن الطالب سيعتمد وقتها على الفهم وليس الحفظ أو تداول الإجابات.

خالد راشد: الفرق بين المدارس أصبح في اللافتات فقط

من جانبه، قال النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، إن الاختلاف بين المدارس أصبح فقط في “اللوحات الموجودة أعلى كل مدرسة”، مؤكدًا أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين المدارس المختلفة.

وأوضح أن المعلمين أنفسهم الذين يعملون في المدارس الحكومية يتم انتدابهم إلى المدارس اليابانية، ما يعكس غياب التكامل الحقيقي داخل المنظومة التعليمية.

عضو بالشيوخ: التعليم الحالي خلق طبقية بين الطلاب

أشار خالد راشد، إلى أن المشكلة الأساسية في التعليم تتمثل في “الطبقية” التي خلقتها أنظمة التعليم المختلفة، موضحًا أن أصحاب الدخول المرتفعة يتجهون إلى المدارس الدولية واليابانية والخاصة، بينما يظل الطلاب محدودو الدخل داخل المدارس الحكومية.

وأضاف أن هذه الفجوة تمتد لاحقًا إلى الجامعات، وكأن الكليات الكبرى مثل الطب والهندسة أصبحت حكرًا على فئات بعينها، بما يعمق الفوارق الاجتماعية داخل المجتمع.

خالد راشد: مواجهة الغش تحتاج لتكامل مؤسسات الدولة

شدد عضو مجلس الشيوخ على أن أزمة الغش في امتحانات الثانوية العامة تجاوزت سلطة وزير التربية والتعليم وحده، مؤكدًا ضرورة وجود تكامل وتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من التجاوزات داخل لجان الامتحانات.