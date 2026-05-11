وزير التعليم يوجه رسالة لأولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

10:39 م 11/05/2026

محمد عبد اللطيف

أكد الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات جادة وحاسمة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة 2026 بشكل منظم ومنضبط، موجّهًا رسالة طمأنة إلى الأسر المصرية بأن امتحانات هذا العام تم مراعاة أن تكون في مستوى الطالب المتوسط، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح الوزير أن هناك تكليفات مشددة بتهيئة اللجان الامتحانية بصورة مناسبة، وتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، بما يساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة، إلى جانب تيسير إجراءات دخول الطلاب إلى اللجان والتنظيم الجيد منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحانات.

وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات، مؤكدًا أن هناك إجراءات فورية وحاسمة سيتم اتخاذها تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب.

التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الثانوية العامة

