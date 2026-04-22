أكد الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، أن جودة التعليم وربط المؤهلات بمتطلبات سوق العمل أصبحا من أبرز أهداف منظومة التعليم الحديثة، في ظل التحولات العالمية السريعة.

ضمان جودة التعليم والاعتراف بمخرجاته

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لجودة التعليم والاعتماد، والذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان “المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات.. جسور عبر الحدود”.

وأوضح أن التحدي الحقيقي أمام التعليم لم يعد في توفير فرص الالتحاق، بل في ضمان جودة التعليم والاعتراف بمخرجاته وأثره المباشر على المجتمع والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الشهادة الجامعية وحدها لم تعد كافية، في ظل حاجة سوق العمل إلى مهارات وجدارات عملية متخصصة.

دعم وتعزيز جودة التعليم والاعتماد

أشار إلى أن الاتحاد العربي للجامعات يعمل على دعم وتعزيز جودة التعليم والاعتماد من خلال رؤية شاملة تتجاوز التنسيق التقليدي، وتشمل أكثر من 50 مؤسسة، من بينها مجالس ضمان الجودة، إلى جانب نشر ثقافة الجودة وتطبيق معاييرها.

قياس جودة التعليم من خلال التصنيف العربي للجامعات

أضاف أن الاتحاد يطور أدوات قياس جودة التعليم من خلال التصنيف العربي للجامعات، بهدف تعزيز التنافسية وتحسين الأداء المستمر، ووضع الجامعات العربية في مكانها الصحيح على الخريطة العالمية.

كما أوضح أن مشروع الإطار العربي للمؤهلات يهدف إلى إنشاء منظومة عربية موحدة تسهم في تعزيز الشفافية ودعم الاعتراف المتبادل بين المؤسسات التعليمية، بما يخدم مسارات التنمية ويعزز تبادل الخبرات والتعليم القائم على الجدارات.

ولفت إلى أن الجودة لم تعد مجرد معايير تقييم، بل أصبحت “لغة مشتركة” تربط بين الدول والمؤسسات، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة لبناء رؤية عربية موحدة في مجال التعليم العالي.

وأكد على التزام الاتحاد بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل العربي، وبناء منظومة تعليمية قادرة على المنافسة عالميًا، وجعل الجودة أساسًا مشتركًا في تطوير التعليم العالي.