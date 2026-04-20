أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تدشين فعاليات افتتاح “المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” في نسخته الخامسة EDU TECH EGYPT 2026، وذلك اليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2026.

تنطلق مراسم الافتتاح تحت رعاية وبمشاركة الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل.

مدة الفعاليات وأهدافها

تستمر فعاليات المعرض والملتقى على مدار يومين، خلال الفترة من 20 إلى 21 أبريل 2026، حيث يهدف الحدث إلى دعم التعليم التكنولوجي، وتعزيز نظام التعليم المزدوج، إلى جانب التوسع في برامج التدريب المهني بما يواكب التطورات الحديثة