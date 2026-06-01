اليوم.. بدء التقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية للعام المقبل

كتب : أحمد الجندي

08:00 ص 01/06/2026

وزارة التربية والتعليم

يترقب أولياء الأمور تفعيل رابط التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026-2027، والذي يبدأ رسميًا اليوم الإثنين عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية

وأكدت الوزارة أن التقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية والحكومية متاح خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2026، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا.

وأوضحت الوزارة أنه فور قيام ولي الأمر بتسجيل طلب الالتحاق إلكترونيًا، يتم إتاحة بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع المعتمدة لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

كما يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال الموقع الإلكتروني، وعقب إعلان النتيجة يتم التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي واستكمال إجراءات القبول النهائي بعد مراجعة المستندات المطلوبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم تمكن ولي الأمر من التسجيل الإلكتروني بنفسه، يمكنه التوجه إلى المدرسة، حيث يقوم مسؤول وحدة المعلومات بتسجيل الطلب إلكترونيًا بعد الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، أو مستند الولاية التعليمية إن وجدت.

وزارة التربية والتعليم الصف الأول الابتدائي تنسيق المدارس الرسمية

