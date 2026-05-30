حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، بالتزامن مع انطلاق امتحانات نهاية العام يوم الخميس 4 يونيو المقبل، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحان اللغة العربية في أول أيام الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان يستهدف قياس نواتج التعلم لدى الطلاب في عدد من المهارات الأساسية، تشمل التعبير الإبداعي والوظيفي، والخط العربي، والإملاء، واختيار الأفكار وتحليلها.

وأكدت الوزارة أهمية فهم النصوص المقروءة بصورة جيدة، واستيعاب مضمونها وتحليلها ونقدها، إلى جانب تذوق الجماليات الأدبية واستخدام الألفاظ والتراكيب الفصيحة والصور البلاغية المناسبة عند الإجابة على الأسئلة.

وفيما يتعلق بأسئلة التعبير والإملاء والخط، شددت الوزارة على ضرورة مراعاة عدد من النقاط المهمة، أبرزها اختيار الفكرة المناسبة وترتيبها بشكل منطقي، والقدرة على الكتابة في موضوعات إبداعية ووظيفية متنوعة مع الالتزام بالقواعد النحوية والإملائية، فضلاً عن كتابة الحروف والكلمات والجمل العربية بصورة واضحة وصحيحة، والاهتمام بسلامة الكتابة الإملائية لتجنب فقد الدرجات.