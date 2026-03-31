ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ وذلك لمتابعة تنفيذ خطط تطوير التعليم، واستعراض السياسات والآليات الداعمة للارتقاء بالعملية التعليمية، وعرض مقترح الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وأوضح الوزير أنه سيتم بدء العام الدراسي ودخول الطلاب إلى المدارس بشكل تدريجي اعتبارًا من يوم ١٢ سبتمبر المقبل، بما يضمن تحقيق الانضباط والاستعداد الجيد منذ اليوم الأول.

أول موعد لامتحانات البكالوريا

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم، اليوم، تبدأ امتحانات الدور الأول للصف الثاني بكالوريا من ١٢ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢٢ يونيو ٢٠٢٧.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

- بدء العام الدراسي يوم السبت الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦، ويستمر حتى الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢٧، بإجمالي ٣٩ أسبوعًا دراسيًا.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من ٩ يناير ٢٠٢٧ وحتى ١٤ يناير ٢٠٢٧، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ١٦ يناير ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يناير ٢٠٢٧.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٧، ويستمر حتى الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢٧، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من ٢٢ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٢٧ مايو ٢٠٢٧، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٣ يونيو ٢٠٢٧.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ١٠ يونيو ٢٠٢٧.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للصف الثاني بكالوريا من ١٢ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢٢ يونيو ٢٠٢٧.

- بدء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة من ٢٦ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يوليو ٢٠٢٧.