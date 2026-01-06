أطلقت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، سلسلة من الرسائل الهامة للطلاب والمراقبين وواضعي أسئلة الامتحانات، بهدف تعزيز الأداء وضمان سير الامتحانات بسلاسة ونجاح، مع اقتراب موعد امتحانات نصف العام الدراسي.

و شددت الحزاوي على ضرورة مراجعة مصادر المذاكرة المعروفة وعدم الاعتماد على مصادر جديدة لتجنب التشتيت، مع تنويع مصادر الأسئلة للتعرف على أنماط مختلفة.

وأوصت الطلاب بحل النماذج الاسترشادية والامتحانات الشاملة وكتيب التقييمات، مع الالتزام بالوقت المحدد لكل سؤال كطريقة لتدريب إدارة الوقت.

كما أكدت على تجهيز الأدوات المطلوبة للامتحان مسبقًا، والحصول على قسط كافٍ من النوم ليلة الامتحان، وعدم إهمال وجبة الإفطار، والخروج قبل موعد اللجنة بوقت كافٍ لتجنب أي ظروف طارئة أو ازدحام.

أوضحت الحزاوي أنه يجب على الطالب تسجيل بياناته بدقة، تقسيم الوقت بين الأسئلة، ترك الأسئلة الصعبة مؤقتًا والإشارة إليها للعودة لاحقًا، مع مراجعة الإجابات قبل تسليم الورقة، وعدم مقارنة الإجابات مع زملائهم بعد انتهاء الامتحان لتجنب التوتر وتأثيره على الامتحانات التالية.

وجهت الحزاوي رسالة للمراقبين بضرورة التعامل مع الطلاب بإنسانية، مع الحفاظ على الحزم لمنع الغش، وضمان الهدوء داخل اللجنة، وتجنب الجلوس بجانب الطالب الذي قد يتشتت تركيزه، وعدم التحدث مع أي زميل أثناء الامتحان للحفاظ على تركيز الطلاب.

طالبت داليا الحزاوي بمراعاة الفروق الفردية بين الطلاب عند وضع الأسئلة، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، ومراجعة صياغة الأسئلة لتجنب أي لبس قد يربك الطالب، والتأكد من تكافؤ النماذج الثلاثة لضمان العدالة بين الطلاب، والابتعاد عن وضع أسئلة معقدة غير ضرورية.

واختتمت الحزاوي بمناشدة وزارة التربية والتعليم لتوفير خط ساخن لتلقي شكاوى الامتحانات أو الإبلاغ عن حالات الغش، لضمان شفافية وسير العملية الامتحانية بكفاءة.

