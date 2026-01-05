إعلان

شكاوى من أعطال امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي على "كيربو".. و"التعليم" ترد

كتب : أحمد الجندي

01:53 م 05/01/2026

امتحان ارشيفية

اشتكى عدد من الطلاب الذين يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي في المحافظات المخصصة اليوم من مواجهة مشكلات تقنية أثناء الامتحان، حيث أشاروا إلى أن النظام يعمل أحيانًا بلغة يابانية، وأنه يغلق بشكل مفاجئ أحيانًا أخرى.

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الامتحان يسير بشكل طبيعي، وأن الوزارة تتابع سير الامتحانات على مدار اليوم، مؤكدًا أنه لا توجد أية مشكلات في نظام الامتحان.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن فترة الامتحان لا تزال ممتدة إلى الساعة الخامسة، مشيرًا إلى أنه سيتم حل أي مشكلات تواجه الطلاب فور حدوثها لضمان استكمال امتحاناتهم دون أي عقبات.

امتحان امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي كيربو وزارة التربية والتعليم

احذر عند الشراء.. شركات موبايل تلجأ لـ4 حيل بسبب أزمة المكونات
احذر عند الشراء.. شركات موبايل تلجأ لـ4 حيل بسبب أزمة المكونات
أول رد فعل بعد فنزويلا.. قفزة في سعر الذهب اليوم بمنتصف التعاملات
أول رد فعل بعد فنزويلا.. قفزة في سعر الذهب اليوم بمنتصف التعاملات
حرقة المعدة.. أعراض تستدعي زيارة الطبيب
حرقة المعدة.. أعراض تستدعي زيارة الطبيب
بعد سخرية بنين.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل برسالة غامضة
بعد سخرية بنين.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل برسالة غامضة
بالجلابية الصعيدي.. قبطان مصري يلفت الأنظار في حفل فايكنج العالمية بسويسرا
بالجلابية الصعيدي.. قبطان مصري يلفت الأنظار في حفل فايكنج العالمية بسويسرا

