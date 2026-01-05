اشتكى عدد من الطلاب الذين يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي في المحافظات المخصصة اليوم من مواجهة مشكلات تقنية أثناء الامتحان، حيث أشاروا إلى أن النظام يعمل أحيانًا بلغة يابانية، وأنه يغلق بشكل مفاجئ أحيانًا أخرى.

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الامتحان يسير بشكل طبيعي، وأن الوزارة تتابع سير الامتحانات على مدار اليوم، مؤكدًا أنه لا توجد أية مشكلات في نظام الامتحان.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن فترة الامتحان لا تزال ممتدة إلى الساعة الخامسة، مشيرًا إلى أنه سيتم حل أي مشكلات تواجه الطلاب فور حدوثها لضمان استكمال امتحاناتهم دون أي عقبات.

