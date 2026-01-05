QNB مصر و"صناع الخير" يقدمان منحاً دراسية لطلاب جامعة القاهرة الجديدة

أعلن بنكQNB مصر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، توزيع منح دراسية على 100 طالب في جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، لتغطية مصاريفهم التعليمية خلال العام الأكاديمي 2025/2026، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتعكس هذه الخطوة، وفق بيان البنك اليوم، التزام البنك بدعم قطاع التعليم الذي يمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجيته في مجال المسؤولية المجتمعية.

كما تؤكد التزامه بتعزيز أهداف التنمية المستدامة وجهود الدولة لدعم مسار التعليم الفني، بما يكرس ريادته في إثراء حياة عملائه وتحقيق أثر إيجابي مستدام في المجتمع.

ويساهم QNB مصر في دعم عدد من المبادرات في مجال التعليم والتعليم التكنولوجي من خلال شركاته مع عدد من المؤسسات الأكاديمية بهدف دعم الابتكار وبناء مجتمع رقمي متكامل.